Власти Белоруссии ввели «налог на богатство»

Прогрессивная система налогообложения затронет около восьми тысяч человек. Ставки на доход повысят лицам, которые зарабатывают в год около 5 482 000 российских рублей. Подоходный налог для них вырастет с 13% до 25%.

«Налог на богатство» ввели, чтобы изъять доходы, полученные в крупных размерах. Руководство Белоруссии также планирует увеличить налоговые ставки на прибыль с 20% до 25% для лиц, которые получают свыше 612 465 000 российских рублей в год.

Ранее Государственный совет Удмуртии продлил пониженные налоговые ставки для бизнесменов. Предприниматели смогут пользоваться льготами до 31 декабря 2024 года, сообщил RT.

В ноябре действие пониженной ставки по налогу на имущество продлили для железнодорожных перевозчиков в Подмосковье. По мнению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это решение поддержит сферу грузоперевозок.