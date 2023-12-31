Власти Бали депортировали почти 60 россиян в 2023 году

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к жителям страны с новогодним обращением и заявил о необходимости воссоединения Китая и Тайваня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Он назвал объединение с Тайванем «исторической неизбежностью» и рассказал, что у жителей острова и материковой части Китая есть общие цели.

«Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общим чувством цели и участвовать в славе возрождения китайской нации», - подчеркнул Си Цзиньпин.

В издании добавили, что в прошлом году председатель КНР не делал громких заявлений и выразил надежду, что жители КНР и Тайваня будут «совместно способствовать долгосрочному процветанию китайской нации».

Ранее острову предсказали начало войны с Китаем после выборов , которые начнутся 13 января. По мнению экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Вана Цзайси, такой сценарий получит развитие, если тайваньские политики будут слишком яро отстаивать независимость.