Власти Бали депортировали почти 60 россиян в 2023 году
Власти острова Бали в Индонезии депортировали 164 иностранца в 2023 году, в том числе 59 россиян. Об этом сообщило издание Bali Post.
По данным СМИ, 85 депортированных человек не соблюдали законы и правила, еще 79 - превысили срок пребывания. Большинство иностранцев были из России - 59 граждан, Австралии - 15, США - 14.
«Иммиграционная служба Нгурах-Рай, охраняющая ворота страны, отказала во въезде в Индонезию 1230 иностранцам», - написали журналисты.
Еще 886 гражданам Индонезии и иностранцам «отложили въезд».
Ранее власти Латвии решили депортировать более 1,2 тысячи россиян. Речь идет о гражданах РФ, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку.