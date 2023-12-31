31 декабря 2023, 17:59

Власти Бали депортировали почти 60 россиян в 2023 году

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Власти острова Бали в Индонезии депортировали 164 иностранца в 2023 году, в том числе 59 россиян. Об этом сообщило издание Bali Post.

По данным СМИ, 85 депортированных человек не соблюдали законы и правила, еще 79 - превысили срок пребывания. Большинство иностранцев были из России - 59 граждан, Австралии - 15, США - 14.

«Иммиграционная служба Нгурах-Рай, охраняющая ворота страны, отказала во въезде в Индонезию 1230 иностранцам», - написали журналисты.

Еще 886 гражданам Индонезии и иностранцам «отложили въезд».

Ранее власти Латвии решили депортировать более 1,2 тысячи россиян. Речь идет о гражданах РФ, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку.

США Латвия Законы Индонезия Россия Бали
31 декабря 2023, 17:41
Си Цзиньпин объявил об «исторической неизбежности» воссоединения КНР и Тайваня
Читайте нас в: Google Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к жителям страны с новогодним обращением и заявил о необходимости воссоединения Китая и Тайваня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Он назвал объединение с Тайванем «исторической неизбежностью» и рассказал, что у жителей острова и материковой части Китая есть общие цели.

«Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общим чувством цели и участвовать в славе возрождения китайской нации», - подчеркнул Си Цзиньпин.

В издании добавили, что в прошлом году председатель КНР не делал громких заявлений и выразил надежду, что жители КНР и Тайваня будут «совместно способствовать долгосрочному процветанию китайской нации».

Ранее острову предсказали начало войны с Китаем после выборов , которые начнутся 13 января. По мнению экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Вана Цзайси, такой сценарий получит развитие, если тайваньские политики будут слишком яро отстаивать независимость.

Китай Си Цзиньпин Тайвань
31 декабря 2023, 17:35
Пятилетняя россиянка погибла в налетевшем на скалы катере на Пхукете
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Скоростной катер с россиянами врезался в скалы неподалеку от острова Пхукет. Погибла пятилетняя девочка, еще семь человек пострадали. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

Пострадавших доставили в две больницы Пхукета. На место выехали дипломаты российского представительства.

В августе пассажирский катер врезался в скалу в Дагестане во время прогулки по реке Сулаку. Сообщалось, что есть раненые. В тот же день в яхт-клубе в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась двухпалубная яхта. Сведений о пострадавших не поступало.

По его данным, крушение случилось 31 декабря. Причина случившегося пока неизвестна. Погибшая девочка - гражданка России. Пострадавшие - шестеро россиян и капитан катера. Они получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых тоже есть несовершеннолетние.

Дети Туризм Россия Таиланд
31 декабря 2023, 17:31
Латвия оказалась самым крупным поставщиком игристого вина в Россию
Читайте нас в: Google Новости
Латвия, Италия и Литва стали самыми крупными экспортерами игристого вина в Россию. Как сообщило РИА «Новости», именно из этих стран с января по сентябрь 2023 года доставили напитки на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Латвия, Италия и Литва стали самыми крупными экспортерами игристого вина в Россию. Как сообщило РИА «Новости» , именно из этих стран с января по сентябрь 2023 года доставили напитки на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Чаще всего игристое доставляли из Латвии - импорт составил 105,43 миллиона долларов, что на 25,44 миллиона долларов больше, чем было в 2022 году. На втором месте оказалась Италия, поставившая напитки на 55,4 миллиона долларов.

Замкнула тройку Литва. Оттуда в РФ экспортировали вино на 42,69 миллиона долларов, что в два раза больше прошлогодних показателей.

В списке также оказались Польша, Испания и Франция. А также Грузия, Армения и Азербайджан.

«Замыкает десятку Германия», - написал журналисты.

Ранее россиянам напомнили, что алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Отказаться от спиртного вовсе следует людям, у которые есть нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы. А после новогоднего застолья необходимо пить больше теплых напитков , например морсов или воды с лимоном. Это позволит избежать проблем с пищеварением.

Италия Латвия Литва Алкоголь Россия Вино
31 декабря 2023, 17:28
Возможное возвращение Трампа на должность президента США назвали «подарком для Путина»
Читайте нас в: Google Новости
Выборы в США могут стать подарком для президента Владимира Путина, который в 2024 закрепит достигнутые Россией успехи. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

«Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», - указали в издании.

Журналисты подчеркнули, что американцы усомнились в необходимости поддержки Украины. В следующем году к власти в США может вернуться Дональд Трамп, добавили обозреватели.

«Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО», - иронично отметили в газете.

Ранее политолог Сергей Марков сравнил нынешнее положение Трампа с ситуацией, в которой находился президент США Авраам Линкольн. Он напомнил, что политика не включили в списки кандидатов во многих штатах. В случае с Линкольном все закончилось гражданской войной, рассказал эксперт. По его словам, у Трампа в США очень много врагов.

США Россия Франция Выборы президента США

Новости по теме