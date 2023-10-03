Власти Армении заявили, что ратификация Римского статута не направлена против России
Ратификация властями Армении Римского статута Международного уголовного суда не является недружественным актом против России и ее президента. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, сообщил ТАСС.
По словам Аршакяна, напряженность в отношениях России и Армении удастся прояснить и преодолеть.
«Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России, как это представляют некоторые наши российские коллеги», - подчеркнул он.
Национальное собрание Армении 3 октября ратифицировало Римский статут МУС. При этом оппозиция бойкотировала обсуждения и проголосовала против.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал некорректным шагом Армении ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. По его словам, в Кремле не хотели бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-то пришлось отказываться от визита в Армению.