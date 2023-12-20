Власти Армении приостановили вещание радио «Sputnik Армения»

Решение армянского регулятора связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Автора программы упрекнули в якобы ироничном отзыве об армянах, что в итоге унизило их честь и достоинство.

Кроме того, комиссия расценила слова бывшего депутата Армана Абовяна, сказанные в эфире «Абовян Time», распространяющими панику. Члены регулятора подчеркнули, что его заявления основаны на недостоверных источниках. При этом в регуляторе не пояснили, о каких словах экс-парламентария идет речь.

Отношения Армении и России ухудшились на фоне ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Кроме того, армянская правительственная делегация отказалась от участия в заседаниях ОДКБ.

Власти Армении заявляли, что будут принимать решение о возможном выходе из организации , учитывая национальные интересы.