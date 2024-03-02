Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране

Читайте нас в:

Глава государства объяснил, что информационный ресурс пропагандировал политику бывшего президента страны Кристины Киршнер.

«Мы закрываем новостное агентство Télam, которое использовалось как средство пропаганды киршнеризма на протяжении нескольких десятилетий», - сказал он.

Милей также напомнил, что собирается отдать все государственные СМИ на управление в частные руки.

Ранее Милей объявил, что в 2024 году страны Латинской Америки соберутся на всеобщий саммит в поддержку Украины. Место проведения и состав участников пока что неизвестны.

Он отмечал, что Аргентина приветствует участие в союзах со странами, которые защищают свободу. В качестве примера он привел Украину, Израиль и США.