Власти Антальи озвучили версию появления шести трупов на пляжах

«Окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы. Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии», - указали в сообщении.

Руководство провинции напомнило, что 11 декабря 2023 года Посольство Ливана в Анкаре сообщило о лодке с 90 мигрантами, которая затонула по пути в Кипр. После крушения тела могло прибить к берегам Турции.

С начала 2023 года в Анталью не поступало никаких сообщений о происшествиях с группами нелегальных мигрантов. Местная прокуратура начала расследование.

За минувшую неделю на пляжах в провинции Анталья нашли не менее шести трупов. Их направили на судмедэкспертизу для установления личностей. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад 18-летней студентке.