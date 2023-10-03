Власти Абхазии заявили о поддержке России в вопросе СВО
Абхазия всецело поддерживает Россию в том, что касается спецоперации. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания во время переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«[Оказывается] всемерная поддержка, исходя из наших возможностей, той спецоперации, которая проводится на Украине, мы это подчеркнули», - процитировал Бжанию ТАСС.
Лидер Абхазии отметил, что в этом плане его страна «вместе с Россией до конца». Он добавил, что власти Абхазии «понимают, с кем имеют дело», намекнув на процветание нацизма на Украине. Аслан Бжания напомнил, что недавно в парламенте Канады «чествовали недобитых ветеранов СС».
Абхазия с самого начала поддержала российскую спецоперацию. В сентябре прошлого года глава министерства иностранных дел страны Инал Ардзинба даже сообщал о росте количества добровольцев для участия в СВО. При этом мобилизацию в Абхазии не объявляли. Министр отметил, что люди готовы «отстаивать свободу Донбасса» с оружием в руках.