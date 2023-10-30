Владимир Путин заявил, что атаки по мирным жителям Газы ничем нельзя оправдать

Виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки в отношении населения Израиля. Вместо наказания преступников власти этой страны начали мстить по принципу коллективной ответственности, отметил российской лидер.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», - подчеркнул Путин.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектора Газа.