Владимир Путин заявил, что атаки по мирным жителям Газы ничем нельзя оправдать
Бомбардировки сотен тысяч мирных жителей сектора Газа ничем нельзя оправдать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и силовых ведомств.
Виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки в отношении населения Израиля. Вместо наказания преступников власти этой страны начали мстить по принципу коллективной ответственности, отметил российской лидер.
«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», - подчеркнул Путин.
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектора Газа.