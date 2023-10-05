Владимир Путин выразил уверенность, что многополярный мир утвердится
Россия хочет жить в открытом и взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры в общении людей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Мир должен стремиться к созданию безбарьерной среды. Навязывание любой стране или народу мнения, как им жить, как себя чувствовать, должно быть запрещено, подчеркнул глава государства.
«Только настоящее культурное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов. Никто не имеет права управлять миром за других», - резюмировал Путин.
В заключение российский лидер выразил уверенность в том, что многополярный мир утвердится.
Путин также отметил, что глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, а эгоизм и самомнение будут заводить в тупик.