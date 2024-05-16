16 мая 2024, 13:29

Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства рассказал о подписанном Совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, в рамках соглашения поставлены новые задачи и долгосрочные ориентиры развития связей России и Китая. Документ приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. За эти годы связи России и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень.

«Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки. Именно такой стратегический курс отвечает коренным интересам народов России и Китая», - резюмировал Путин.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР с Россией стали эталонными. Взаимодействие стран основано на добрососедстве и доверии, уточнил он.

Кремль Отношения Россия Владимир Путин Китай
16 мая 2024, 14:28
«Давление не сработало». Эксперт — о заявлении России и КНР об углублении отношений
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после переговоров подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это говорит о том, что давление Запада не сработало, рассказал 360.ru политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Заявление носит политический характер. Оно доказывает, что Россия и Китай остаются союзниками, несмотря на то давление, которое оказывают на нас. Несмотря на те угрозы, которые используют против китайцев. Сейчас китайцев очень уговаривают, давят: „Не будьте союзниками России“. Вот заявление показывает - давление не сработало», - подчеркнул эксперт.

По его словам, в партнерство входит экономическое, транспортно-логистическое и военно-техническое взаимодействие.

«Индия или Китай проложат окончательную стабильную дорогу для своих товаров на запад континента. И многие политические процессы, которые сейчас идут, в том числе и войны, идут именно для того, чтобы замедлить или ускорить строительство своего транспортного коридора», - отметил Журавлев.

В будущем Россия и Китай могут начать новые громкие проекты.

«Россия чем еще хороша для Китая - мы прекрасная точка для вложения капитала. Сейчас в мире очень мало мест, где вложение капитала было бы рентабельно. Сейчас все играют на заемные деньги, а, значит, всем нужна не просто прибыль, а прибыль выше процента по займу. А таких, которые дают выше процента по займу, очень мало», - объяснил политолог.

Запад негативно отреагирует на подписание российско-китайского заявления. Позитивной реакции стоит ждать от Вьетнама, Индии, БРИКС и Глобального Юга в целом.

Россия и Китай смогли выстроить прочные отношения , основанные на взаимном уважении. Сотрудничество двух государств вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил Путин.

Отношения Россия Запад Китай
16 мая 2024, 13:04
«Вышла буря». Словакия оказалась на пороге гражданской войны
Global Look Press
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Словакия практически вышла на порог гражданской войны. Примером тому стало покушение на премьера страны Роберта Фицо, которое было политически мотивированным. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, сообщило издание Novinky.cz.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно», - призвал он.

Министр уточнил, что подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов.

Покушение на словацкого премьера произошло15 мая в городе Гандлова. После заседания правительства в политика в упор выстелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. из города Левице. Напавшему уже предъявили обвинение , злоумышленнику грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Покушение на премьера могло быть связано с его позицией по некоторым международным проблемам. Из-за этого его излишне демонизировали в СМИ.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нападение на премьера Словакии сущностью русофобской Европы. Фицо - один из немногих, кто не потерял связь с реальностью, он просто прагматик и нерусофоб.

Премьеры Европа Россия Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 12:49
«Квинтэссенция русофобской Европы». Медведева не удивило нападение Фицо
Global Look Press
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Нападение на премьера Словакии Роберта Фицо — квинтэссенция русофобской Европы, готовой бросить своих граждан в топку американской политики. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Нападение на премьера Словакии Роберта Фицо - квинтэссенция русофобской Европы, готовой бросить своих граждан в топку американской политики. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что нет ничего удивительного, что напали на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России. Зампред Совбеза уточнил, что Фицо не был пророссийским деятелем - просто прагматик и не нерусофоб.

Премьер, по словам Медведева - тот человек, кто не потерял связь с реальностью и не желает своим гражданам «превратиться в серый радиоактивный пепел». Таких как Фицо в Европе единицы, им стоит позаботиться о своей безопасности.

Покушение на политика совершили 15 мая после заседания правительства. В Фицо выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. из города Левице.

«Совершивший нападение - лютый маргинал от интеллигенции <…> в его поступке квинтэссенция новой Европы - дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой», - заявил Медведев.

Напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение. Мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В результате покушения Фицо получил тяжелое ранение, премьера на вертолете доставили в больницу, врачи провели сложную операцию. Сейчас политик находится в тяжелом состоянии, угроза его жизни сохраняется.

Дмитрий Медведев Премьеры Европа Россия Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 12:02
Пельмени под русские песни. Как встречали и чем кормили Путина в Китае
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина встречали в Китае по-русски, сообщил «Царьград». На стол поставили пельмени, но не обычные, и сыграли песню «Подмосковные вечера».

Путин прибыл в Китай 16 мая. Этот визит стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые продлились больше 2,5 часа , а затем отправились на торжественный прием.

Помимо традиционных китайских блюд, повара приготовили и несколько деликатесов, знакомых жителям России. Вместе с уткой по-пекински и тушеных трепангов с луком к столу подали пельмени, но не с мясом, а с креветками.

В меню также были: утиный бульон с беззубками, овощи в абалонном соусе, чумиза жареная, групер с креветочным бульоном, сладкое пирожное из маша, ванильный мусс, фрукты и мороженое. Кроме того, высокого гостя угостили китайской водкой «Маотай», уточнили в материале.

«Церемония встречи президента России Владимира Путина проходит в более торжественной обстановке, чем церемония встречи госсекретаря США Энтони Блинкена, который посетил Пекин ранее», - написали авторы публикации.

Путина приветствовали горячо, как только он прибыл на переговоры с китайским лидером. На площади перед восточными воротами Дома народных собраний выстроился почетный караул , перед входом развесили флаги Китая и России, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера».

Российский президент поблагодарил председателя КНР за теплый прием. Он отметил, что китайские партнеры создали дружескую и теплую атмосферу. Си Цзиньпин заверил Путина в готовности выстроить двустороннее сотрудничество , китайский лидер назвал отношения России и Китая эталонными , которые отличаются взаимным уважением, и доверительностью.

США Россия Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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