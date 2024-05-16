Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине
Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства рассказал о подписанном Совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, в рамках соглашения поставлены новые задачи и долгосрочные ориентиры развития связей России и Китая. Документ приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. За эти годы связи России и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень.
«Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки. Именно такой стратегический курс отвечает коренным интересам народов России и Китая», - резюмировал Путин.
Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР с Россией стали эталонными. Взаимодействие стран основано на добрососедстве и доверии, уточнил он.