Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием», - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

Глава государства отметил, что китайские партнеры создали дружескую и теплую атмосферу.

Переговоры продлилась почти 2,5 часа. По итогам встречи две стороны подписали совместные заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием.

Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. Путина приветствовали горячо: на площади перед восточными воротами Дома народных собраний выстроился почетный караул и собрались члены российской делегации. Перед входом развесили флаги Китая и России, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера».