16 мая 2024, 11:03

Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Китае. Его слова опубликовали на сайте Кремля. После долгих переговоров главы государств отправились на торжественный прием.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием», - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

Глава государства отметил, что китайские партнеры создали дружескую и теплую атмосферу.

Переговоры продлилась почти 2,5 часа. По итогам встречи две стороны подписали совместные заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием.

Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. Путина приветствовали горячо: на площади перед восточными воротами Дома народных собраний выстроился почетный караул и собрались члены российской делегации. Перед входом развесили флаги Китая и России, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера».

Россия Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 10:27
«Ситуация действительно серьезная». Министр обороны Словакии — о состоянии Фицо
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые ранения. Врачи стабилизировали его состояние, но ситуация по-прежнему серьезная. Министр обороны Роберт Калиняк заявил об этом из больницы, сообщило РИА «Новости».

«В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние. <…> Ситуация действительно серьезная. <…> К сожалению, его состояние все еще очень серьезное из-за сложности ранений», - сказал он.

Министр заявил, что медики продолжили бороться за жизнь премьера. По словам Калиняка, они делают все возможное для улучшения состояния пострадавшего.

Фицо получил пять огнестрельных ранений , операция длилась почти четыре часа. По некоторым данным, его ввели в искусственную кому. Врачи заявили журналистам, что жизни премьера по-прежнему угрожает опасность.

Медицина Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 10:18
Путин и Си Цзиньпин обсудили координацию стран
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы двустороннего сотрудничества и координацию стран на международной арене. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Путин заявил, что на переговорах с Си Цзиньпином обсудил координацию стран на международной арене», - передало агентство.

Российский президент также заявил о планах укреплять контакты по линии банковских учреждений и в сфере энергетического взаимодействия.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина 16 мая. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Лидеры двух стран сначала пообщались в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными , примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав. Китайский лидер заверил Путина, что готов к дальнейшему сотрудничеству в правильном русле. По итогам российско-китайских переговоров лидеры стран подписали пакет документов.

Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 09:34
Жителя Сербии задержали за угрозы президенту Вучичу
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту страны Александру Вучичу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

«Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов», - уточнили в ведомстве.

Ранее Вучич рассказывал, что получает огромное количество угроз и оскорблений в свой адрес. В основном это происходит в социальных сетях. Угрожают даже членам его семьи.

Накануне в городе Гандлова совершили покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В него в упор выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда политик вышел на улицу после заседания правительства. Фицо доставили в больницу на вертолете. Он получил серьезные ранения.

Пока премьер находится в тяжелом состоянии. Несмотря на проведенную операцию, до сих пор сохраняется угроза его жизни.

Сербия Мужчины Александр Вучич
16 мая 2024, 09:32
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отношения между Россией и Китаем за последние 75 лет перенесли много испытаний. Они стали примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине. Его процитировало РИА «Новости».

Китайский лидер напомнил, что в 2024 году отметят 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. По его словам, они выдержали испытание переменчивой международной обстановкой и закалились в тяжелых условиях.

«Сегодня [отношения России и КНР] являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», - сказал Си.

Устойчивое развитие российско-китайских связей, по мнению политика, пошло на пользу не только двум народам, но и всему миру. Си объявил о планах продолжать сотрудничество на основе добрососедства, доверия, равенства и справедливости.

Переговоры продолжительностью 2,5 часа прошли в Доме народных собраний в Пекине. Путин и Си обсудили партнерство России и Китая, обменялись мнениями по актуальным проблемам в мире.

Международные отношения Россия Переговоры Китай Си Цзиньпин

Новости по теме