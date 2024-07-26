26 июля 2024, 12:51

Владелец затонувшего судна Argos Georgia уточнил данные о погибших россиянах

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Двое россиян погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia в Атлантическом океане. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

«На борту было восемь россиян, спасены четверо, двое погибли, двое числятся пропавшими», - уточнил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о гибели трех россиян на затонувшем Argos Georgia.

Рыболовецкое судно под флагом острова Святой Елены потерпело крушение накануне. В состав экипажа из 27 человек входили моряки из пяти стран. Всего удалось спасти 13 человек. По данным СМИ, причиной ЧП могли стать высокие волны, низкая температура и сильный ветер. На судне было три спасательных шлюпки, одна из них не надулась.

Корабли Норвегия
26 июля 2024, 12:43
Сильнейшие ожоги и отравление. Мужчина погиб в пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии
Unsplash
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Крупный пожар на складе пиротехники в Болгарии не могут потушить со вчерашнего вечера. Несколько человек пострадали, один из них скончался в больнице. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Калин Стоянов, сообщило Болгарское национальное телевидение.

«К сожалению, есть человек, который погиб после вчерашних взрывов на складах салютов возле Елина-Пелина. Это 49-летний мужчина, у которого были ожоги 35% [тела], он был сильно отравлен газами», - сказал Стоянов.

Врачи борются за жизнь 20-летней дочери погибшего, у которой 85% ожогов тела. Ее состояние очень тяжелое. На складах до сих пор находятся еще двое человек: 60-летний мужчина и 22-летний парень. Взрывы продолжают отслеживать с помощью дронов. Власти объявили частичное чрезвычайное положение.

«Ситуация успокаивается, но, по словам коллег-специалистов, температура там была более тысячи градусов», - добавил он.

Склады фейерверков загорелись вечером 25 июля, долгое время гремели взрывы. Людей начали срочно эвакуировать, проезд на дорогах перекрыли. Аэропорт Софии продолжил работать в штатном режиме, но движение поездов приостановили.

Всю ночь на месте находились аварийные бригады, пожарные, специалисты и армейская техника. Район по-прежнему оцеплен. Проверки начнутся после того, как полностью прекратятся взрывы, а пожар потушат. К месту ЧП прибыла мобильная лаборатория для измерения вредных веществ в воздухе.

Ранее утечка радиоактивной воды произошла на АЭС в Болгарии. Авария произошла из-за ошибки персонала в шестом энергоблоке станции.

Пожары Больницы Газ Болгария Взрывы Мужчины
26 июля 2024, 12:38
Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на президентских выборах США
Global Look Press
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Экс-глава Белого дома Барак Обама и его жена Мишель поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в предвыборной гонке. Об этом бывший американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он отметил, что вместе с супругой позвонил Камале Харрис, назвав ее подругой.

«Мы сказали ей, что, по нашему мнению, она станет фантастическим президентом Соединенных Штатов, и что мы полностью ее поддерживаем», - указал Обама.

Бывший президент США назвал ситуацию в стране критической. Он обещал сделать все возможное, чтобы обеспечить победу Харрис на выборах, которые пройдут уже в ноябре.

Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на немецкое издание NZZ , в Европе считают, что переизбрание кандидата на пост президента США Дональда Трампа станет катастрофой. Однако во внешней политике Харрис представляет гораздо больший риск для Запада.

США Белый дом в США Выборы президента США Камала Харрис Выборы Барак Обама Мишель Обама
26 июля 2024, 12:15
Охранник на роковом митинге Трампа оставил крышу без присмотра из-за жары
Global Look Press
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Американский правоохранитель, который следил за крышей здания рядом с митингом экс-президента Дональда Трампа, перед покушением оставил свой пост из-за жары. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В тот день температура в городе поднялась до 33 градусов, и занимавшийся охраной митинга сотрудник решил покинуть крышу, с которой потом стреляли в Трампа.

«Ему или ей стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости», - указали в издании.

Также из-за жаркой погоды многие полицейские переключились с охраны на оказание помощи людям, которым стало плохо на митинге.

Сайт kp.ru обратил внимание, что стрелок использовал при покушении всего пять патронов, хотя в магазин винтовки вмещалось гораздо больше. Странной деталью является и то, что нападавший не смог застрелить политика, хотя у него не было ни одной помехи, добавили в издании.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй выразил сомнения в том , что Трампа во время стрельбы на митинге ранило пулей. По его мнению, республиканец пострадал от обломка телесуфлера.

США Дональд Трамп Митинги Жара Покушение на Дональда Трампа
26 июля 2024, 12:13
Песков указал на господствующую русофобию на Западе
Global Look Press
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Нет смысла пытаться донести позицию России до Запада, так как там царит атмосфера ненависти ко всему российскому. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Фрагмент его выступления опубликовали в Telegram-канале «Мастерской новых медиа».

«Сейчас, к сожалению, на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией», - сказал он.

По его мнению, пытаться Западу что-то объяснять пока бесполезно, нужно подождать. Песков сравнил ситуацию с тем, что во время острого течения болезни нельзя делать операцию. Так и по отношению к Западу не стоит пока «информационно вторгаться», уточнил он.

Песков добавил, что рано или поздно «кривая пойдет вверх», а ситуация начнет налаживаться.

В Италии уже замечают перемены в отношении населения ко всему российскому. Как рассказал глава культурной ассоциации «Венето - Россия» Пальмарино Дзоккателли, в стране уже появляются большие плакаты с надписью «Россия - не мой враг!» Итальянский инженер Джованни Петрициоли из-за русофобии решил покинуть родину и переехать в РФ.

Дмитрий Песков Россия Запад Фестивали Русофобия

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