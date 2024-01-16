16 января 2024, 10:41

Владелец Tinder заявил об уходе из Белоруссии

Global Look Press
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Американская компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, прекращает работу в Белоруссии. С 15 февраля 2024 года оно будет недоступно для жителей республики. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«До этого времени вы сможете создавать пары и общаться в чате», – пояснили в Match Group.

Компания порекомендовала пользователям использовать накопленные суперлайки и бусты или запросить возврат средств. Tinder не будет продлевать платные подписки после 15 февраля.

Владелец сервиса знакомств не назвал причину ухода из Белоруссии. Летом 2023 года Tinder перестал работать в России. После закрытия доступа к приложению россияне переключились на другие сервисы для знакомств , в том числе сайты, которые были популярны до Tinder.

Белоруссия
16 января 2024, 10:11
Си Цзиньпин призвал противостоять сепаратистам на Тайване
РИА «Новости»
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Глава КНР Си Цзиньпин призвал противостоять любым сепаратистским действиям, которые направлены на получение независимости Тайванем. Для этого необходимо окончательно решить тайваньский вопрос, написал он в статье для журнала «Цюши».

«Необходимо реализовать общую стратегию партии <…>, способствовать полному воссоединению родины», - подчеркнул китайский лидер.

По мнению Си Цзиньпина, нужно помогать проживающим за рубежом и вернувшимся из-за границы китайцам, а также членам их семей. Пекин должен помочь мирному воссоединению земель, подытожил он.

В середине января на Тайване состоялись выборы главы администрации. Председатель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ получил более 40% голосов. Он выступает за получение Тайванем независимости.

В России неоднократно подчеркивали, что тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая , поэтому другие страны не должны вмешиваться. В Пекине высоко ценят такую позицию Москвы.

Китай Си Цзиньпин Тайвань
16 января 2024, 10:06
Третью мировую войну устроят США на Ближнем Востоке. Симоньян отвела России роль наблюдателя
РИА «Новости»
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На Ближнем Востоке разразится третья мировая война, и Россия не примет в ней участия. Сроки начала глобального конфликта зависят от решений США, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Мировая война обязательно произойдет, уверена она. По мнению Маргариты Симоньян, глобальный конфликт развернется на Ближнем Востоке. Когда именно это случится, по мнению главреда, определит американское руководство.

«Разразится мировая война сейчас или чуть позже - зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот. Судя по хоровому молчанию американских СМИ, пока думают», - сказала она.

Маргарита Симоньян напомнила, что Россия участвовала в обеих мировых войнах и в одной из них одержала победу над Германией. На этот раз, по мнению журналиста, стране останется просто наблюдать за происходящим.

Большую вероятность третьей мировой войны прогнозировали лидер КНДР Ким Чен Ын , кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политолог Алексей Ярошенко заявил, что США получат экономическую выгоду от столкновения.

США Международные отношения Войны Россия Выборы президента США Ближний Восток
16 января 2024, 09:50
Порт Антверпена не исключил сбоев в работе из-за кризиса в Красном море
Unsplash
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Сбои в работе порта Антверпена могут произойти из-за задержек прибытия судов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе морской гавани.

«Каких-то серьезных последствий на сегодня пока нет. Однако некоторые судоходные организации уже сообщали о возможных задержках судов на период от семи до 10 дней», - отметили в пресс-службе порта.

В руководстве порта уточнили, что больше других пострадали контейнеровозы.

«Остальные категории судов находятся в меньшей степени опасности. Однако расписание прибытия становится гораздо менее возможным, что рискует привести к неэффективности работы терминалов», - добавили представители порта.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что большая часть грузов в Красном море следует в Европу, а из-за вероятной блокады пути появятся новые транспортные затраты.

Глава МИД ФРГ Аннален Бербок отмечала, что ЕС начал переговоры по проведению операции в Красном море против хуситов.

Европа
16 января 2024, 09:27
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
Global Look Press
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Атаки иранских военных из Корпуса стражей исламской революции по городу Эрбилю в Ираке оказались безрассудными и неточными. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Эдриен Уотсон.

По ее словам, американские военные объекты и военнослужащие США в результате ударов не пострадали.

«Мы держим постоянный контакт с представителями руководства Ирака, а также должностными лицами в Курдистане», - сказала Уотсон.

Представитель Белого дома отметила, что США дадут свою оценку произошедшему.

«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Ирака», - добавила она.

Ранее стало известно, что консульское представительство США в Эрбиле попало под ракетный обстрел со стороны Ирана, его целью стали базы антииранских группировок. Ответственность за атаку на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР).

США Военные Иран Ирак

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