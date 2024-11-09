Владелец белки Арахиса заявил, что его смерть помогла Трампу выиграть

«Возможно, Арахис сыграл свою роль в его победе… Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Арахис мог что-то изменить», - заявил Лонго.

Блогер поздравил Трампа с победой и пригласил посетить свой приют для животных. Он добавил, что планирует подать в суд из-за смерти животных.

Городские власти изъяли Арахиса у хозяина накануне выборов, ссылаясь на нарушение закона о содержании животных дома. Такая же судьба постигла еще одного питомца - енота Фреда. Обоих усыпили из-за угрозы бешенства.

Сторонник Трампа, американский предприниматель Илон Маск также осудил усыпление Арахиса.

Американские аналитики отмечали, что усыпление животных вызвало общественный резонанс и обрушило рейтинг Демократической партии.