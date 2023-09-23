«Владельцы аптек в панике». Женщины-фармацевты стали массово увольняться на Украине

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Женщин-медиков и фармацевтов на Украине обязали встать на воинский учет с 1 октября, при этом выезд из страны ограничили только для мобилизованных женщин. Видимо, грядущие изменения напугали сотрудниц: по словам Прудниковой, все больше женщин пишут заявления и уезжают в Европу, еще многие «на чемоданах».

«Владельцы аптек в панике. <…> Кто будет работать - вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», - поделилась собеседница издания.

По ее словам, особенно активно увольняются фармацевты из западных областей страны.

Ранее стало известно, что Украину покинули многие женщины репродуктивного возраста, в связи с чем страна может попасть в демографическую «спираль смерти».