25 сентября 2024, 20:09

Владельцам капсулы для эвтаназии предъявили обвинения в Швейцарии

Global Look Press
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Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей капсулы для эватанзии. Об этом сообщила местная газета Neue Zürcher Zeitung.

По данным издания, капсулу Sarco впервые применили в понедельник, 23 сентября, в Шаффхаузене. Задержание причастных к процедуре проходило прямо на месте.

«Прокуратура завела дело в отношении нескольких человек, обвинив их в подстрекательстве и содействии эвтаназии», - указали в материале.

Отмечается, что правоохранители конфисковали аппарат для эвтаназии.

Разработчик капсулы, австралийский врач Филип Ничке ранее заверил, что капсула прошла юридическую экспертизу в Швейцарии, по результатам которой ее не признали медицинским устройством.

Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру применяют в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.

Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей капсулы для эватанзии. Об этом сообщила местная газета Neue Zürcher Zeitung.

Задержания Уголовное дело Врачи Швейцария
25 сентября 2024, 13:06
«А вдруг Бог милует». Захарова — о возможной встрече с Зеленским
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вероятность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом она высказалась в эфире радио Sputnik.

Дипломат ответила на вопрос, как будет действовать, если случайно столкнется с Зеленским. Захарова выразила надежду, им не придется пересекаться.

«А вдруг Бог милует», - предположила она.

В Нью-Йорке находится не только Мария Захарова, но и глава МИД России Сергей Лавров. Российская делегация принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил , что считает спорным мнение о наличии права у России на место постоянного члена Совбеза ООН в качестве правопреемницы СССР.

Владимир Зеленский Нью-Йорк Мария Захарова Международные отношения МИД РФ ООН
25 сентября 2024, 12:45
Трамп отказался встречаться с Зеленским
Global Look Press
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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не собирался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визиту в страну. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Оставшийся инкогнито представитель предвыборного штаба Трампа отметил, что, несмотря на заявления украинских официальных лиц, встречу политиков даже не планировали изначально.

Агентство Reuters со ссылкой на окружение Трампа сообщило, что обе стороны обозначали желание встретиться, однако конкретную дату так и не назначили. При этом Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с вице-президентом Камалой Харрис и действующим американским лидером Джо Байденом.

Ранее Трамп дал Зеленскому характеристику «лучшего торгаша в истории». Он заявлял, что после каждой поездки в США тот увозит из страны десятки миллиардов долларов.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп
25 сентября 2024, 04:37
Погиб командир ракетных войск «Хезболлы»
Unsplash
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В пригороде Бейрута во время авиаудара Израиля погиб командующий ракетными войсками движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси. Об этом объявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщила пресс-служба израильской армии.

«В ходе сегодняшней утренней атаки в центре Даахе в Бейруте мы уничтожили Ибрагима Мухаммада Кабиси, командующего ракетным комплексом „Хезболлы“. Истребители ВВС точно атаковали этаж здание, где он находился с другими командирами», - сказал он.

Кубейси, по информации ЦАХАЛ, причастен к террористической атаке на горе Дов в 2000-х годах. Боевики похитили и убили трех израильских военнослужащих. Их тела вернули в Израиль для захоронения в 2004 году.

Движение «Хезболла» подтвердило гибель Кубейси. Телеканал Al Arabiya сообщил, что кроме командира при атаке по пригороду Бейрута погибли шесть членов движения и еще 15 получили ранения.

ЦАХАЛ приступил к масштабной операции в Ливане по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы». В ответ на это движение выпустило десятки ракет по аэропорту Рамат-Давид.

Израиль Ближний Восток Ливан
24 сентября 2024, 23:31
«Победила Наполеона и Гитлера». Трамп выступил с предупреждением США
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп призвал Белый дом не ждать поражения России в конфликте на Украине, так как в прошлом русские уже победили Адольфа Гитлера и Наполеона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Джорджия.

По его словам, президент США Джо Байден говорит, что «мы не уйдем, пока мы не победим». При этом Трамп задался вопросом, что произойдет, если победит Россия, которая в прошлом уже нанесла поражение армиям Гитлера и Наполеона. И сейчас делает то же самое.

Кроме того, он отметил, что Байден и вице-президент Камала Харрис уже втянули в США в украинский конфликт, в котором американцы уже «застряли».

«Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся», - пообещал Трамп.

Ранее ветеран ВМФ США, американский активист Джек Пособец предупредил, что результаты американских выборов повлияют на будущее мира, имея в виду возможное начало третьей мировой войны.

США Дональд Трамп Россия История Великая Отечественная война

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