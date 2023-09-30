Владельца Louis Vuitton Бернара Арно заподозрили в отмывании денег во Франции

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По информации телеканала, речь идет о сделках 2018 года. Тогда Николай Саркисов купил 14 домов в Куршавеле у частных лиц на сумму 16 миллионов евро. При этом использовалась сложная схема с использованием французских, люксембургских и кипрских компаний, а официальным покупателем стало товарищество La Fleche.

Через эту же компанию Саркисов якобы приобрел еще три объекта недвижимости на том же курорте за 2,2 миллиона евро.

По информации телеканала, деньги на эти сделки Саркисову дал Бернар Арно. А потом он выкупил все акции La Fleche, став таким образом бенефициарным владельцем недвижимости.

Полиция предполагает, что смена конечного владельца недвижимости могла быть сделана с целью скрыть происхождение средств, задействованных в операциях. При этом представители Бернара Арно заявили, что все сделки были проведены в соответствии с законом.

Миллиардер Бернар Арно занимает вторую строчку в списке самых богатых людей мира - сразу после Илона Маска. Этим летом француз едва не обошел по этому показателю американского предпринимателя, когда акции Tesla упали почти на 10%.