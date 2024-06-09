Он напомнил, что Абхазия считается частью Грузии, где уже работает аналогичная сеть быстрого питания - McDonald’s. Чтобы избежать конфликта, компания не будет расширять бизнес на этой территории. Пароев рассказал, что специалисты пришли к такому выводу после тщательного изучения ситуации на рынке.

«С одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald’s», - подчеркнул гендиректор «Вкусно - и точка».

Он добавил, что компания может запустить рестораны на российской территории рядом с границей Абхазии.

Ранее американская McDonald’s объявила, что разработает специальное меню для обнищавших потребителей. В комбонабор за пять долларов войдут бургер, четыре куриных наггетса, картофель фри и напиток.

Сеть быстрого питания «Вкусно - и точка» отказалась от планов открывать свои рестораны в Абхазии. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявил генеральный директор компании Олег Пароев.