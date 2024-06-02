ВКС России уничтожили две базы боевиков в труднодоступных районах Сирии

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ВКС России уничтожили две базы боевиков в Сирийской Арабской Республике. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в этой стране генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России нанесли удары по <…> местам базирования боевиков, <…> укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов», - сказал российский военный.

Ранее Попов рассказал о планах боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* нанести удары с помощью беспилотников по местам размещения контингента российских войск в Сирии.

В субботу министр обороны Турции Яшар Гюлер назвал условия вывода войск республики из Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.