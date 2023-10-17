Визитами в Израиль США попытались загладить свои промахи — посол
Отправив высокопоставленных представителей в Израиль, Белый дом попытался загладить свою вину за обострение разногласий на Ближнем Востоке. Посол России Анатолий Викторов заявил об этом по видеоконференцсвязи, сообщил ТАСС.
«Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля. <…> Пусть они доносят сигналы, которые необходимо передать», - сказал он.
Россия, по словам Анатолия Викторова, поддерживала конструктивные контакты с государствами Ближнего Востока еще до обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Дипломат заявил, что страна готова работать над политическим урегулированием ситуации.
МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить огонь. Замминистра Михаил Богданов заявил, что рецидив продолжавшегося 75 лет конфликта произошел из-за несоблюдения решений Совбеза ООН.