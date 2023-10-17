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«Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля. <…> Пусть они доносят сигналы, которые необходимо передать», - сказал он.

Россия, по словам Анатолия Викторова, поддерживала конструктивные контакты с государствами Ближнего Востока еще до обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Дипломат заявил, что страна готова работать над политическим урегулированием ситуации.

МИД России призвал Израиль и Палестину прекратить огонь. Замминистра Михаил Богданов заявил, что рецидив продолжавшегося 75 лет конфликта произошел из-за несоблюдения решений Совбеза ООН.