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«Меня могут спросить: „А как прошло заседание Совета Безопасности ООН по Украине в присутствии господина Зеленского?“ На мой взгляд, визит получился блеклым», - процитировал его ТАСС.

По мнению заместителя главы МИД, то же самое можно сказать в целом о визите Владимира Зеленского в Нью-Йорк, Вашингтон и, «как квинтэссенция всего», в Канаду. Такой поворот событий говорит, что «происходящее становится ясно» представителям разных стран, отметил Вершинин.

Заседание ГА ООН проходило в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Во время своего выступления и частных бесед в рамках заседания президент Украины был излишне эмоциональным , яростно критиковал страны, которые, по его мнению, слишком медленно поставляют оружие для ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Зеленский «явно не был в ударе».