«Визит в логово зверя». В США назвали реального оппонента Трампа на дебатах с Байденом

Первый раунд предвыборных дебатов в США состоится уже в этот четверг, 27 июня. На встрече сойдутся Трамп и Байден, а транслировать прямой эфир будет CNN из студии в Атланте.

«Настоящим оппонентом Дональда Трампа на дебатах в четверг будет CNN. <…> Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя», - высказался миллиардер.

По его мнению, Байден не принял бы участие в дебатах на телеканале Fox News, который ассоциируется с республиканцами. Сакс заметил, что у действующего президента не хватило бы духа.

Как сообщила корреспондент телеканала ABC Селина Ван, Байден активно готовится к предстоящим дебатам. По ее словам, глава Белого дома тренируется не терять равновесие 90 минут.