Визит Путина в Турцию назвали приоритетом внешней политики России

Поездка президента России Владимира Путина в Турцию и встреча с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом остается в повестке дня, но конкретных сроков предстоящего визита пока нет. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Он добавил, что дипломаты двух стран в ближайшее время продолжат согласование возможных дат встречи лидеров двух стран.

«Этот визит на повестке дня. Это тоже один из наших внешнеполитических приоритетов. Мы буквально в ближайший период будем обсуждать возможные сроки реализации приглашения [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», - заявил Ушаков.

Впервые визит президента России Владимира Путина в Турцию анонсировали еще в конце февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поездка может состояться до выборов. Но в итоге стороны не смогли согласовать свободные даты лидеров двух стран. По словам Пескова, причиной стали жесткие графики двух президентов.