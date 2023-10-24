«США в серьезной опасности. Они могут лишиться звания мирового гегемона, так как Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин совместными усилиями пытаются изменить глобальное соотношение сил», - сказал журналист.

Его опасения поддержал британский эксперт Эндрю Сандерс. Он сказал, что контакты Владимира Путина с Си Цзиньпином и их стремление изменить устоявшийся миропорядок создадут Белому дому значительные проблемы. По его мнению, США станут жертвой усиливающихся связей России и Китая.

Владимир Путин выступил на открытии форума международного сотрудничества «Один пояс - один путь» в Пекине, провел несколько двусторонних встреч, в том числе с лидером Китая.