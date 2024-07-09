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Ключом к гегемонии в США была стратегия «разделяй и властвуй». Она стала эффективной в период, когда американцы были сильнее и богаче других.

«Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию», - отметил Кантан.

Он добавил, что Моди проигнорировал публичные угрозы со стороны США и значительно укрепил индийско-российское сотрудничество.

Визит индийского премьера в Москву будет очень продуктивным и насыщенным , заявил ранее руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Куприянов.