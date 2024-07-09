09 июля 2024, 07:15

Визит премьера Индии в Россию указал на снижение влияния США в мире

РИА «Новости»
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Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о снижении влияния Соединенных Штатов в мире. Об этом сообщил индийский аналитик Кантан в статье для издания Global Times.

Ключом к гегемонии в США была стратегия «разделяй и властвуй». Она стала эффективной в период, когда американцы были сильнее и богаче других.

«Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию», - отметил Кантан.

Он добавил, что Моди проигнорировал публичные угрозы со стороны США и значительно укрепил индийско-российское сотрудничество.

Визит индийского премьера в Москву будет очень продуктивным и насыщенным , заявил ранее руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Куприянов.

США Индия Россия Нарендра Моди
09 июля 2024, 01:24
США без объяснения причин сняли санкции с двух россиян
Unsplash
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Минфин США вывел из-под санкций двух граждан России. Информацию об изменениях в санкционных списках разместили на сайте американского ведомства.

Согласно документу, санкции сняли с Алексея Панферова и Марины Царевой. Панферова включили в списки в марте 2022 года, предположительно из-за того, что он ранее занимал должность заместителя председателя правления Совкомбанка.

Цареву подвергли санкциям в августе 2018 года, ограничения были связаны с киберпреступностью. Минфин США не пояснил причины вывода из-под санкций двух физлиц с российским гражданством.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал певицы Полины Гагариной. В конце июня Евросоюз внес артистку в санкционные списки.

США Санкции Россия
08 июля 2024, 21:44
Путин оценил работу Моди на посту премьера Индии
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди смог добиться результатов для страны и ее народа, в результате чего его переизбррали на очередной срок. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огареве.

Глава российского государства назвал своего собеседника энергичным человеком, у которого есть свои идеи.

«Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», - подчеркнул президент.

Также российский лидер поздравил Моди с переизбранием на должность премьер-министра и отметил, что это стало результатом работы главы индийского правительства на протяжении многих лет.

В ответном слове Моди выразил признательность Путину за теплые слова.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил , что неформальная встреча Путина и Моди прошла домашней обстановке за чашкой чая.

Индия Россия Переговоры Владимир Путин Нарендра Моди
08 июля 2024, 20:39
Главу движения «Русофилы» задержали в Болгарии
Unsplash
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Председателя национального движения «Русофилы» Златомира Девленского задержали в Пловдиве. Об этом рассказал депутат Иван Петков в беседе с газетой «24 часа».

По его словам, болгарские силовики застали врасплох Девленского и его мать, когда ворвались к ним в дом в 05:30 утра. Он добавил, что потом агенты спецслужбы нагрянули в штаб Болгарской социалистической партии, где находится офис Девленского, и устроили там обыск.

«Они <…> выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке. Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив», - рассказал Петков изданию.

На прошлой неделе сотрудники УФСБ задержали главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора. Его подозревают в получении крупной взятки.

Законы Болгария Аресты
08 июля 2024, 20:34
В домашней обстановке. Путин угостил Моди чаем в Ново-Огареве
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

По его словам, встреча прошла в домашней обстановке.

«Чай и фрукты на свежем воздухе», - написал он, подкрепив свои слова видеокадрами встречи.

«Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально», - заявил Путин в ходе «чайной церемонии» с индийским премьером.

Ранее The Economic Times сообщила, что в ходе визита в Россию Моди в том числе обсудит с Путиным тему быстрого перевода денег между Индией и РФ.

Индия Россия Переговоры Владимир Путин Нарендра Моди

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