Визит Лаврова в Венесуэлу назвали сигналом для Запада

Эксперт отметил, что заключенные ранее соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Каракасом никак не повлияли на прочность связей последнего с Москвой. Это стало особенно заметно на фоне растущего раскола между Венесуэлой и США.

По его словам, в Штатах надеялись, что Венесуэла сократит связи с Россией. Однако визит Лаврова стал сигналом для Запада, что у Венесуэлы «есть и другие варианты» экономического сотрудничества.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и совместно оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в ближайшее время присоединится к БРИКС. Он отметил, что эта организация все больше укрепляется на фоне изменений, происходящих в мире.