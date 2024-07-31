31 июля 2024, 01:02

Визит «Азова» вызвал протест в Чехии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Представитель компартии Чехии в Европарламенте Катержина Конечна выступила против приезда бойцов третьей штурмовой бригады ВСУ в Прагу. Свой протест депутат объяснила их неонацистскими взглядами, сообщило РИА «Новости».

«Полк „Азов“* - худшее проявление украинского национализма и неонацизма», - отметила она В письме министру иностранных дел Чехии Конечна отметила, что действия «Азова»* привлекли внимание многих лидеров Запада. Деятельность этого полка раскритиковали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, добавила депутат.

Ранее в Харькове заметили передвижение колонны техники «Азова»*. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в колонне были самоходные артиллерийские установки зарубежного образца.

Также стало известно о появлении в ВСУ заградотрядов из мобилизованных. Украинские командиры расстреливают всех, кто отказался подчиняться их приказам.

«Азов»* -запрещенная в России террористическая организация.

Чехия Депутаты Запад Европарламент
31 июля 2024, 00:28
«Волосы встают дыбом». Британской армии предрекли поражение в случае войны с Россией
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Россия очень быстро расправится с британскими войсками в случае военного конфликта. Об этом в комментарии газете Express заявил отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.

По его словам, у британцев оружия хватит максимум на пару месяцев. Большая часть запасов ушла на помощь Украине.

По мнению Кроуфорда, также возникли бы сложности с бронетанковыми бригадами. В случае непрерывных боев они продержались бы только около двух недель.

«От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом», - сказал он.

Подполковник указал, что у британских войск не будет оборудования и техники для восстановления своих подразделений, если их разгромят российские военные.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страны Запада начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией, пока они не готовы к прямому столкновению.

Военные Войны Россия Запад
30 июля 2024, 23:50
В Южной Корее назвали имя приемника лидера КНДР Ким Чен Ына
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Южнокорейская разведка заявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Чжу Э готовится сменить отца на посту главы республики. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в парламенте.

Южнокорейская Национальная разведывательная служба представила отчет парламентскому комитету по разведке, в котором оценивается частота публичных выступлений дочери северокорейского лидера, на каких мероприятиях, а также то, какие титулы используются в ее отношении.

Выяснилось, что около 60% общественной деятельности девушки включало сопровождение отца на военные и экономические мероприятия.

Кроме того, по отношению к ней использовали титул «хяндо», который переводится как «проводник» и означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе». Его используют только для обозначения лидеров или их преемников.

При этом разведка Южной Кореи не исключила того, что лидер КНДР выберет другого преемника. Окончательное решение еще не принято. Если же говорить о Ким Чен Ыне, то у него имеются проблемы со здоровьем из-за лишнего веса (140 килограммов), высокого кровяного давления и диабета.

Ранее на Западе заявили, что в случае войны между Южной Кореей и КНДР мировая экономика в первый год потеряет порядка четырех триллионов долларов.

Разведка Ким Чен Ын Семья Южная Корея КНДР
30 июля 2024, 23:16
В ЕС призвали наказать Венгрию за упрощение въезда россиянам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал наказать Венгрию за ее решение об ослаблении визовых требований к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на письма политика главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«[Новые правила въезда] могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности», - написал Вебер.

Он призвал Мишеля принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны «шенгена». Кроме того, Вебер предложил обсудить вопрос о новых ограничениях на саммите лидеров ЕС в октябре, но в публикации газеты не содержится информации о конкретных мерах, которые предложил политик.

При этом по правилам ЕС каждая страна сообщества вправе сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. Издание отметило, что Будапешт мог упростить выдачу определенных видов виз, в том числе для россиян, потому, что они могут работать на строительстве новых блоков АЭС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал венгерского премьера Виктора Орбана «европейским смутьяном».

Венгрия Белоруссия Визы Европа Санкции Россия Евросоюз
30 июля 2024, 22:15
Россия осудила удар Израиля по Бейруту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Удары войск Израиля по территории Ливана являются нарушением международного права. Об этом РИА «Новости» заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту.

В ЦАХАЛ заявили, что атаку произвели для ликвидации командира группировки «Хезболла», ответственного за убийство детей в деревне Мадждаль-Шамс. За последние полгода это первый удар израильских войск по Бейруту.

В конце прошлой недели израильские власти обвинили ливанскую группировку в ракетном ударе по Голанским высотам. В результате падения одного из снарядов на футбольное поле погибли 12 детей.

Ранее Израиль озвучил готовность к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном, однако «дала шанс дипломатии». Посол в России Симона Гальперин сравнила ситуацию с Ливаном с футбольным матчем.

Израиль Россия МИД РФ Армия

Новости по теме