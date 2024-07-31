Визит «Азова» вызвал протест в Чехии
Представитель компартии Чехии в Европарламенте Катержина Конечна выступила против приезда бойцов третьей штурмовой бригады ВСУ в Прагу. Свой протест депутат объяснила их неонацистскими взглядами, сообщило РИА «Новости».
«Полк „Азов“* - худшее проявление украинского национализма и неонацизма», - отметила она В письме министру иностранных дел Чехии Конечна отметила, что действия «Азова»* привлекли внимание многих лидеров Запада. Деятельность этого полка раскритиковали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, добавила депутат.
Ранее в Харькове заметили передвижение колонны техники «Азова»*. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в колонне были самоходные артиллерийские установки зарубежного образца.
Также стало известно о появлении в ВСУ заградотрядов из мобилизованных. Украинские командиры расстреливают всех, кто отказался подчиняться их приказам.
«Азов»* -запрещенная в России террористическая организация.