«Полк „Азов“* - худшее проявление украинского национализма и неонацизма», - отметила она В письме министру иностранных дел Чехии Конечна отметила, что действия «Азова»* привлекли внимание многих лидеров Запада. Деятельность этого полка раскритиковали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, добавила депутат.

Ранее в Харькове заметили передвижение колонны техники «Азова»*. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в колонне были самоходные артиллерийские установки зарубежного образца.

Также стало известно о появлении в ВСУ заградотрядов из мобилизованных. Украинские командиры расстреливают всех, кто отказался подчиняться их приказам.

«Азов»* -запрещенная в России террористическая организация.