02 апреля 2024, 20:47

«Вижу живейший страх». Медведев — о возможном ударе Ирана по посольству США

РИА «Новости»
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Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии гипотетически может не остаться без ответа. Об этом предупредил в комментарии РИА «Новости» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», - сказал он.

Медведев задал риторический вопрос, почему Израилю можно совершать такие действия, а Ирану нельзя.

«Как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждем ответа», - подчеркнул он.

Представитель иранского МИД Насер Канани заявил , что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства республики в столице Сирии. Дипломат осудил ракетную атаку и пообещал наказать Израиль.

США Израиль Дмитрий Медведев Сирия МИД РФ Иран
02 апреля 2024, 20:58
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях Китая и США
РИА «Новости»
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Тайваньский вопрос — это красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, его слова передало Центральное телевидение Китая.

Тайваньский вопрос - это красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, его слова передало Центральное телевидение Китая.

«Тайваньский вопрос - это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что не намерен просто мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня. Си Цзиньпин выразил надежду, что Байден реализует на практике свое утверждение, что США якобы не поддерживают независимость Тайваня.

Военные в Тайване отложили запланированные на 2 апреля учения из-за происшествия с китайским дроном на острове Эрдань. Беспилотник снял там одну из военных баз с техникой и военнослужащими.

США Военные Отношения Китай Си Цзиньпин Тайвань
02 апреля 2024, 20:44
Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов
РИА «Новости»
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Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов, больше половины находятся на грани голода. Такие данные следуют из доклада Всемирного банка и ООН.

Согласно статистике Всемирного банка и ООН, 75% населения анклава стали вынужденными переселенцами. Более половины оставшихся в Газе палестинцев голодают.

Действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида , об этом говорится в докладе ООН. Представители Израиля в обсуждении доклада не участвовали, но в итоге отказались принимать материал.

Совбез ООН 25 марта принял резолюцию по прекращению огня в секторе Газа на месяц Рамадан. За нее проголосовали 14 стран, США воздержались, но не стали накладывать вето на это решение.

Израиль ООН Всемирный банк Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 апреля 2024, 19:36
Си Цзиньпин и Байден обсудили по телефону отношения двух стран
РИА «Новости»
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Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону проблемы межгосударственных взаимоотношений. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Лидеры двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, а также по вопросам, представляющим общий интерес для обеих сторон», - отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что США ввели новые ограничения на экспорт ИИ-чипов и оснащенных ими ноутбуков в Китай. Санкции затронут в том числе новейшие устройства искусственного интеллекта, разработанные компанией Nvidia. Целью американских санкций является сдерживание китайской технологической промышленности. Они вступят в силу с 4 апреля.

США Санкции Китай Си Цзиньпин Джо Байден
02 апреля 2024, 18:55
Патрушев обсудил борьбу с терроризмом с советником премьер-министра Индии
РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Астане с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Они обсудили сотрудничество двух стран и борьбу с терроризмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Патрушев на встрече с коллегой из Индии также поднял вопросы, связанные с обменом данными о террористах между двумя государствами.

«Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах», - указали в пресс-службе Совбеза.

В рамках рабочей встречи стороны также обговорили укрепление российско-индийского сотрудничества в различных сферах.

Ранее секретарь Совбеза провел в Гаване переговоры с главой Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Кубинский лидер попросил Патрушева передать президенту Владимиру Путину теплый привет и выразил свою поддержку России.

Индия Терроризм Россия

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