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«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», - сказал он.

Медведев задал риторический вопрос, почему Израилю можно совершать такие действия, а Ирану нельзя.

«Как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждем ответа», - подчеркнул он.

Представитель иранского МИД Насер Канани заявил , что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства республики в столице Сирии. Дипломат осудил ракетную атаку и пообещал наказать Израиль.