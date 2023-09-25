Виновных во взрывах мин в Карабахе 19 сентября задержали

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Операцию провели 20 сентября. В результате правоохранители разоружили и задержали подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании и совершении террористических действий.

По данным СГБ Азербайджана, задержанные причастны к гибели двух гражданских лиц и четырех полицейских при взрывах мин 19 сентября.

По факту случившегося ранее возбудили уголовное дело о терроризме, совершенном организованной группой с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, убийстве двух и более лиц в связи с исполнением потерпевшими служебного долга, передаче и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и другими статьями УК Азербайджана.

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Виновных во взрывах мин в туннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша задержали в ходе антитеррористических мероприятий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Службу госбезопасности Азербайджана.