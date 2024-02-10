10 февраля 2024, 08:21

Вина США. Северная Корея будет вынуждена провести ядерное испытание

Читайте нас в: Google Новости

Северная Корея может провести ядерное испытание, если Соединенные Штаты и их союзники не прекратят провокации. Такое заявление сделал посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью РИА «Новости».

«Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания», - подчеркнул он.

Мацегора уточнил, что ядерное испытание - нежелательный вариант развития событий. Однако, если оно произойдет, ответственность ляжет на американцев и их союзников.

Ранее западные аналитики вновь начали запугивают общественность неизбежной войной на Корейском полуострове. Отношения между Северной и Южной Кореей становятся напряженнее с каждым днем. КНДР в середине января успешно испытала баллистические ракеты, запустив снаряд в сторону Японского моря.

Политтехнолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечал, что руководитель КНДР Ким Чен Ын применять ядерное оружие без явной причины не будет. При этом, как сообщали местные СМИ, Северная Корея уже испытала подводную систему ядерного оружия в Японском море.

Ядерное оружие США Северная Корея КНДР Оружие
10 февраля 2024, 09:12
Стало известно, когда Турция выступит в суде ООН по делу о геноциде в Газе
Читайте нас в: Google Новости
Турция сделает заявление в Международном суде ООН в Гааге на слушаниях по делу Израиля 26 февраля. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

На слушаниях будут разбираться правовые последствия действий израильской армии в секторе Газа.

«Турция выступит с заявлением на слушаниях в Международном суде ООН, посвященных правовым последствиям действий Израиля на оккупированных палестинских территориях», - указал телеканал.

Ранее ЮАР направила в Международный суд ООН в Гааге обращение из-за действий Израиля в отношении палестинцев. Израильское руководство обвинили в ведении политики апартеида.

Суд обязал Израиль наказать виновных в геноциде в палестинском анклаве, освободить заложников и не препятствовать поставкам гумпомощи мирному населению региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал обвинения и назвал их ложными и возмутительными. Суд удовлетворил почти все требования ЮАР, за исключением прекращения боевых действий и вывода войск из сектора Газа.

Турция Израиль Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 февраля 2024, 08:48
Французский генерал призвал европейцев распространять фейки для борьбы с Россией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу рекомендовал активно распространять прозападные фейки. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

Он пояснил, что Франции необходимо придумать свои нарративы, с помощью которых можно противостоять России в информационной сфере.

«Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру. <…> В том числе их нужно активно наполнять фейками», - указал генерал.

Ришу назвал российский нарратив превосходным и признался, что Франция находится «наполовину в панике» по ряду причин, в том числе и из-за успехов России.

Ранее интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным набрало в соцсети X более 150 миллионов просмотров. Французский политик Флориан Филиппо назвал реакцию западной прессы истерикой. По его мнению, жители европейских стран и США смогли услышать риторику, отличную от натовской.

Россия Франция Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 08:06
Врач Обамы и Трампа посоветовал Байдену пройти тесты на здравомыслие перед выборами
Читайте нас в: Google Новости
Личный врач экс-лидеров США Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Ронни Джексон отметил, что действующему президенту Джо Байдену необходимо пройти ряд тестов на «умственную компетентность», прежде чем участвовать в выборах. Об этом написала газета New York Post.

«Ему нужна целая серия когнитивных тестов, объективных, задокументированных и доведенных до американского народа его врачом. Я не ставлю диагноз, не говорю, что у него болезнь Альцгеймера, или Паркинсона, или деменция, или что-то еще. У этого парня когнитивные проблемы, связанные с его возрастом», - отметил Джексон.

Он обратил внимание на то, что Байден шаркает при ходьбе, невнятно говорит, забывает, где находится, не может вспомнить имена и даты. По мнению специалиста, это явно не тот человек, который должен «контролировать ядерные коды в США и судьбу страны за рубежом». Ронни Джексон напомнил, что еще во времена, когда Джо Байден был кандидатом в президенты, утверждал, что у него «нет когнитивных способностей» для этого. Врач также назвал «очень тревожным» то, что американский лидер путает глав стран Европы с их мертвыми предшественниками.

Дональд Трамп ранее предположил, что 81-летний Байден может не осознавать, что еще жив.

США Болезни Врачи Выборы президента США Джо Байден
10 февраля 2024, 07:44
Американское посольство осудило поджог информцентра НАТО в Кишиневе
Читайте нас в: Google Новости
Поджог информационного центра НАТО в Кишиневе является актом насилия, который решительно осуждается со стороны представительства США. Об этом заявило американское посольство в Молдавии, сообщение опубликовали в Facebook*.

«Посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении информационного центра НАТО», - указали в американском представительстве.

Офис информационного центра альянса располагается в кампусе Молдавского государственного университета. По информации пресс-службы организации, пожар произошел вечером 8 февраля.

«Мы тесно сотрудничаем с властями для расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности», - отметили в центре.

Ранее в МВД Чили предположили, что причиной крупных пожаров в стране стал поджог Национального заповедника Лаго-Пеньуэлас. Глава ведомства Каролина Тоха призвала дождаться результатов расследования.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Поджоги Молдавия НАТО

Новости по теме