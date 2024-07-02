02 июля 2024, 20:16

Вильнюс обнесут противотанковыми ежами и «зубами дракона»

РИА «Новости»
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План по обороне Вильнюса и эвакуации жителей в случае боевых действий подготовил мэр столицы Литвы Валдас Бенунскас. В качестве одной из мер защиты он назвал выставление на ведущих в город трассах противотанковых ежей и бетонных пирамид, известных как «зубы дракона». Об этом сообщил новостной сайт Delfi.

Мэр подчеркнул, что эвакуация при нападении на город понадобится в любом случае, так как убежища рассчитаны только на 50% населения.

«Вильнюс - столица, поэтому он мишень и цель номер один. Мы находимся рядом с границей с Белоруссией и всего в нескольких десятках километров есть Островецкая АЭС, которая представляет реальную угрозу», - заявил Бенунскас.

Он добавил, что первый этап обороны города завершится уже ближайшей осенью. После основное внимание уделят восточным и южным районам. Но основная задача - создать меры ограничения движения для продвижения военной техники по всему городу.

«Планируется покупка бетонных блоков для перекрытия дорог, противотанковых надолбов („зубов дракона“), сборных комплектов стальных ежей. Они в первую очередь нужны для блокирования въезда в город по дорогам», - подчеркнул мэр Вильнюса.

Он добавил, что карту с трассами, которые попадут под перекрытие, публично показывать не будут, чтобы потенциальный противник не знал о путях обхода. По словам Бенунскаса, всего разработали пять различных сценариев в зависимости от того, как начнут разворачиваться события.

В начале июня депутаты Сейма Литвы утвердили возвращение призывной армии. Новый закон обязывает 17-летних юношей самостоятельно связываться с призывными пунктами для передачи анкетных данных и прохождения медосмотра. Под призыв в армию попадут все молодые люди, начиная с 18 лет.

Литва Военные Эвакуации
02 июля 2024, 20:52
Лукашенко предупредил о новой глобальной катастрофе
РИА «Новости»
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Запад начал «крестовый поход», и мир оказался на грани катастрофы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны. Его процитировало РИА «Новости».

«Начался новый „крестовый поход“. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать на коротком поводке. <…> Он сорвется, но придет к ним», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что как бы на Западе ни разрушали могилы и памятники советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, или ни старались переписать все учебники, изменить итоги Великой Отечественной войны у них не получится.

По словам президента Белоруссии, «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы».

Лукашенко также заметил, что западные страны не собираются уходить с Украины - они стремятся к эскалации для ввода войск НАТО.

Белоруссия Александр Лукашенко Запад
02 июля 2024, 19:11
Россию обвинили в захвате европейского рынка удобрений
РИА «Новости»
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Огромные объемы поступающих из России недорогих удобрений поставили под угрозу закрытия немецкие производства этой продукции и сделали полностью зависимыми от импортных поставок европейских фермеров. На это указали в материале журнала Der Spiegel.

Авторы статьи пояснили, что для производства удобрений требуется природный газ, стоимость которого в Германии за последние несколько лет значительно выросла.

Высокие цены на энергоноситель привели к сокращению выпуска необходимых сельскому хозяйства веществ. В результате объем урожая сократился, а цены на продукты питания выросли.

Сейчас европейские рынки заполнены дешевыми удобрениями, которые продолжили поступать из России. Местных производителей такая ситуация не устроила.

Промышленники заявили, что зависимость европейского сельского хозяйства от российских удобрений ставит под угрозу продовольственную безопасность всего Евросоюза.

Об угрозе для европейского рынка удобрений со стороны импорта из России депутаты бундестага говорили еще в декабре прошлого года. Они выступили с инициативой введения ограничений на поставки и призвали усилить работу над созданием собственных заводов по переработке. Только за первые шесть месяце прошлого года Россия увеличила объемы поставок удобрений в Германию более чем в три раза.

Германия Сельское хозяйство Россия Евросоюз Удобрения
02 июля 2024, 18:37
Почти 200 кандидатов снялись со второго тура выборов во Франции
Global Look Press
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Представители левых сил сняли свои кандидатуры со второго тура парламентских выборов во Франции. Из предвыборной гонки вышли 195 человек, сообщила газета Le Monde.

Первый тур завершился победой правого движения «Национальное объединение». Чтобы саботировать его победу во втором туре, представители других партий и коалиций начали отзывать свои кандидатуры. К полудню это сделали 195 политиков, в том числе 124 левых и 69 представителей президентского лагеря.

Срок подачи заявок стек 2 июля в 18:00. Для реализации задумки не хватало еще 104 отказников.

На выборах 2024 года насчитали 306 треугольников и три четырехугольника, при которых в одном округе схлестнулись бы представители трех или четырех партий. Отказ от участия в выборах людей, занявших третье место, позволит передать их голоса получившим второе место кандидатам и заблокировать правых.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре набрало 33,4% голосов. Политолог Норат Аджамян допустил проведение досрочных президентских выборов.

Франция Выборы
02 июля 2024, 18:18
Более ста человек погибли во время давки в индийском штате Уттар-Прадеш
Global Look Press
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По меньшей мере 107 человек, большинство из них — женщины, погибли во время давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

По меньшей мере 107 человек, большинство из них - женщины, погибли во время давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Давка началась на выходе из палатки, где выступал проповедник. По предварительной версии, посетители почувствовали себя плохо из-за жаркой и влажной погоды. После окончания выступления они захотели как можно быстрее выйти на свежий воздух, что и привело к давке.

«Не было другого пути выбраться, и люди падали друг на друга», - рассказала пострадавшая.

Ситуацию, по ее словам, усугубили мотоциклы, припаркованные у палатки и не позволявшие выйти.

Главный министр штата пообещал выплатить по 200 тысяч рупий семьям погибших и по 50 тысяч - пострадавшим.

В Саудовской Аравии из-за жары погибли более тысячи верующих. Среди них были россияне.

Индия

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