Виллу украинского блогера Шария пытались сжечь в Испании

Журналисты связали нападение с опубликованным расследованием Шария о схеме незаконного оборота наркотиков на Украине, в котором он раскрыл подробности о предполагаемом лидере наркокартеля. После этой публикации, по их данным, в адрес семьи Шария стала поступать угрозы в соцсетях и по телефону.

Газета Diari de Tarragona сообщила, что всего в сторону дома запустили шесть воспламеняющихся предметов. В результате случившегося никто не пострадал.

Анатолий Шарий уже несколько лет живет в Испании. На Украине его подозревают в государственной измене. В 2022 году блогера задержали по запросу украинских властей. Позже испанский суд сообщил, что власти не получили в срок от украинской стороны документы по делу об экстрадиции Шария. Дело по выдаче закрыли.