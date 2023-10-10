Видео с израильскими заложниками появилось в Сети

Читайте нас в:

На видео около 10 человек сидят в поле рядом с танком в окружении вооруженных боевиков. Когда были сняты эти кадры, и что стало с заложниками - неизвестно.

ХАМАС напал на Израиль в субботу, 7 октября. Боевики радикального движения захватили несколько населенных пунктов на юге страны и устроили бойню на фестивале Nature Party. На музыкальном мероприятии радикалы убили не менее 260 человек - среди их жертв израильтяне и туристы из других стран. Одна из выживших участниц фестиваля опубликовала видео нападения.

Всего жертвами боевиков ХАМАС стали около 900 человек. Не менее 100 человек попали в плен к радикалам.

В ответ на нападение израильские власти начали массовый обстрел сектора Газа , где проживают более двух миллионов человек. Жителям Газы рекомендовали покинуть свои дома.

В свою очередь представители ХАМАС пообещали казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым зданиям и гражданским объектам сектора Газа. Радикалы угрожают снимать казни на видео и выкладывать в Интернет.