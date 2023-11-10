«Видел весь мир». В США заявили о крахе оружия НАТО из-за ВСУ
Вооруженные силы Украины показали всему миру неудачное использование вооружения НАТО, тем самым вскрыв уязвимость США. Об этом бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью каналу New Rules.
«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила другие страны сказать: „Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку!“» - сказал он.
По словам Джонсона, украинская армия неудачно использовала вооружения НАТО на поле боя, что стало демонстрацией уязвимости Соединенных Штатов «И это видел весь мир», - резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.
Государственный департамент США стал настаивать на том, чтобы на Украине продолжались боевые действия.
Ранее экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американская сторона ни за что не допустит завершения украинского конфликта.