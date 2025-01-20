Вице-президентом США стал Джей Ди Вэнс

Перед церемонией инаугурации избранный президент США Дональд Трамп традиционно хотел поцеловать в щеку свою супругу Меланью, однако шляпа первой леди от Эрика Джавитса помешала этому. Трансляцию мероприятия ведет 360.ru на странице «ВКонтакте».

Трамп вышел к собравшимся в строгом костюме и лиловом галстуке. Он попытался поцеловать Меланью, потом сказал несколько слов действующему президенту США Джо Байдену.

Церемония инаугурация в этом году проходила в ротонде. От традиционного мероприятия на ступенях Капитолия вынудила отступить погода. Первым присягу принес вице-президент нового главы государства Джей Ди Вэнс. За ним - сам Дональд Трамп.

В Капитолий Байден и Трамп приехали в одной машине. Перед этим в Белом доме прошло традиционное чаепитие с семейством Байденов