Вице-президентом США стал Джей Ди Вэнс
В должность вступил избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс. Трансляцию инаугурационных мероприятий ведет 360.ru.
Трамп вышел к собравшимся в строгом костюме и лиловом галстуке. Он попытался поцеловать Меланью, потом сказал несколько слов действующему президенту США Джо Байдену.
Церемония инаугурация в этом году проходила в ротонде. От традиционного мероприятия на ступенях Капитолия вынудила отступить погода. Первым присягу принес вице-президент нового главы государства Джей Ди Вэнс. За ним - сам Дональд Трамп.
В Капитолий Байден и Трамп приехали в одной машине. Перед этим в Белом доме прошло традиционное чаепитие с семейством Байденов
Первым присягу приносил вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс. За ним - сам Дональд Трамп. Традиционно инаугурация американского лидера проходит на ступенях Капитолия. Трамп принял присягу в ротонде - из-за холодной погоды. О переносе места политик объявил за три дня до мероприятия.
Ранее в Ротонду Капитолия вошел избранный президент Дональд Трамп. Его сопровождал Джей Ди Вэнс, избранный вице-президент. В Ротонду прибыли и будущие члены кабинета Трампа. Некоторые из них уже прошли слушания по утверждению в сенате. Государственным секретарем при новом президенте станет Марк Рубио, министерство внутренней безопасности возглавит Кристи Ноэм. Директором ЦРУ Трамп выбрал Джона Рэтклиффа. Администрация Байдена также проводит передачу Овального кабинета офису Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Джо Байден и Трамп приехали в Капитолий на одном лимузине. Уходящий американский лидер подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо для нового президента США.
Обед начнется с игристого вина из винодельни Gruet Winery в Нью-Мексико. Сначала гости попробуют знаменитый крабовый пирог «Чесапик» с томатным тартаром, заливным соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом из шнитт-лука.
К этой перемене блюд предусмотрены вина Шардоне и Veritas Vineyards Reserve из из Монтичелло, штат Вирджиния.
Вторым блюдом станет большой стейк рибай из говядины «Грейт Омаха Ангус» с морковью «Дюймовочка», брокколи рапини, соусом из ботвы моркови и трав, трюфельным соусом из красного вина и картофельным гратеном. Вина - Каберне Совиньон и Маунт Видер из калифорнийской долины Напа.
На десерт гостям подадут террин из яблочного мороженого «Миннесота Айс Бокс» с соленой карамелью.
Накануне Трамп, по информации Bild , провел самый дорогой в мире ужин при свечах. В числе прочих на мероприятии присутствовали Илон Маск и Джефф Безос. Стоимость обеда СМИ оценили в 200 миллионов долларов.
Инаугурация Трампа началась в США 20 января. Он стал первым за 120 лет главой государства, сумевшим вернуться в Белый дом спустя четыре года после предыдущего срока.