Вице-президент Венесуэлы посетит Москву для участия в энергетическом форуме

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«Госпожа вице-президент Дельси Родригес будет находиться с визитом в РФ во время энергетической недели и во время комиссии высоко уровня», - указал Гомес.

Форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве на территории центрального выставочного зала «Манеж». Главные мероприятия состоятся 11 и 12 октября. Международный форум стал одной из ключевых площадок для обсуждения развития современного топливно-энергетического комплекса.

Центральной темой форума РЭН в этому году станет новая реальность мировой энергетики. Кроме того, в программу войдут более 30 мероприятий, в том числе такие блоки как «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», сообщило издание RT.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес совершит визит в Москву для участия в Российской энергетической неделе (РЭН) 11–13 октября. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес Гомес на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, сообщил ТАСС.