За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.

Она отметила, что сербский народ неоднократно испытывал на себе удары со стороны Великобритании и Соединенных Штатов. По ее мнению, эти страны решают вопросы путем силы, если их не слушают.

«Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. <…> Я уверена, что за организацией покушения стоят англосаксы и немцы», - подчеркнула Вулич.

Она напомнила бомбардировки НАТО по Республики Сербской и Сербии боеприпасами с обедненным ураном.

Вулич пожелала Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Политик назвала покушение на его убийство бесчеловечным поступком. По ее мнению, после выздоровления премьера Словакии мир сможет узнать новые интересные делали случившегося.