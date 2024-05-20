Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси
Поступающие сведения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета являются правдой. Об этом сообщил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
Ранее о гибели Раиси в крушении заявляло агентство Mehr. Кроме того, скончались остальные пассажиры вертолета , среди которых аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и губернатор одной из провинций Малек Рахмати.
В воскресенье стало известно, что вертолет М-171 с Раиси на борту совершил жесткую посадку в одном из труднодоступных районов из-за нелетной погоды. Официальные лица в Израиле заявили о непричастности государства к аварии вертолета.