Вице-премьер Украины заявила об отсутствии русскоязычного меньшинства в стране

«На Украине нет русскоязычного меньшинства - его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное», - указала Стефанишина.

По ее словам, в республике есть украинцы, часть которых использует русский язык. Сама вице-премьер пояснила, что является одесситкой и говорит сразу на двух языках без решений Венецианской комиссии.

Стефанишина отметила, что ЕС полностью разделяет такой подход на всей территории Украины.

«Я рада, что Еврокомиссия это понимает», - сказала она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной об их интеграции в сообщество. Однако республика должна выполнить определенные условия, в том числе улучшить ситуацию с правами языковых меньшинств.