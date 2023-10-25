Вице-премьер Италии обрушился с критикой на Эрдогана за слова о ХАМАС

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В среду, 25 октября, во время выступления в турецком парламенте Эрдоган заявил, что вторгнувшиеся на территорию Израиля палестинские боевики борются за освобождение своего народа.

Сальвини указал, что такие слова лидера страны абсолютно «отвратительны и не способствуют деэскалации».

«Я предложу своему коллеге (главе МИД) Таяни направить официальный протест и вызвать посла Турции», - сказал итальянский политик.

Днем ранее, 24 октября, Сальвини раскритиковал генсека ООН Антонио Гутерреша, также заявив, что его высказывания о нападении ХАМАС на Израиль неприемлемы.

Ранее Эрдоган сообщал, что молчание коллективного Запада обернулось гуманитарным кризисом невиданных масштабов на территории сектора Газа. Турецкий лидер уже выступал с критикой в адрес западных стран по поводу их бездействия после эскалации на Ближнем Востоке.