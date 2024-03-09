Вице-канцлер ФРГ Хабек выругался, рассказывая о стоящих перед миром проблемах

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«Решите те ****** (чертовы - прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», - заявил Хабек.

По словам немецкого министра, политики должны осознавать реальность, чтобы не повторять ошибок прошлого. Хабек в своем выступлении раскритиковал политику США в области климатических проблем.

В Германии персонал авиакомпании Lufthansa провел предупредительную забастовку , в результате более 80% рейсов отменили. Авиакомпания возобновила работу, но предупредила о возможных дальнейших отменах рейсов.