17 октября 2024, 09:28

Везде мерещится рука Кремля. Посольство РФ посочувствовало доведенным до паранойи шведам

Unsplash
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Русофобская риторика властей Швеции и СМИ страны довела местных жителей до паранойи. Об этом заявили в Telegram-канале российского посольства в Швеции.

Диппредставительство отреагировало на публикацию издания Svenska Dagbladet о происшествии в коммуне Болльнес, где неизвестные проникли на водонапорную башню. По непонятной причине журналисты заподозрили в причастности к случившемуся Россию.

Сотрудники посольства в ответ подчеркнули, что Svenska Dagbladet попросту занимается распространением клеветы.

«Всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих „руку Кремля“», - отметили в диппредставительстве.

Дипломаты обратились к жителям и властям Швеции с просьбой не проявлять неуважение к России.

Кремль Швеция Россия
17 октября 2024, 07:48
Интервью Харрис на Fox News назвали катастрофой
Global Look Press
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Интервью кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис с ведущим Fox News Бретом Байером продемонстрировало избирателям, что она не сможет руководить страной. Об этом заявила пресс-секретарь штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Она назвала интервью катастрофой и объяснила, что Харрис во время него много сердилась и защищалась. По ее словам, кандидат от демократов также «отрекалась от ответственности» за проблемы, возникающие у граждан США.

Ливитт раскритиковала Харрис за уклонение от заданных ей вопросов и выразила мнение, что та просто не способна ответить ни на один из них.

«Вся предвыборная кампания Камалы [Харрис] основана на лжи о президенте Трампе», - добавила пресс-секретарь штаба республиканца.

Ранее кандидат от демократов рассказала, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс нынешнего президента Джо Байдена. Она пообещала привнести свой жизненный и профессиональный опыт на посту главы государства и назвала себя представителем «нового поколения лидеров».

Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
16 октября 2024, 20:56
Захарова рассказала о встрече ядерной «пятерки» в Нью-Йорке
РИА «Новости»
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Встреча ядерной «пятерки» прошла 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

«Встреча уже состоялась. Она прошла 10 октября в Нью-Йорке. Она прошла на экспертном уровне. От России были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями», - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия намерена и в дальнейшем использовать данную площадку, чтобы довести российскую позицию по важным вопросам в области ядерной безопасности.

Политолог Юрий Светов назвал очень острой угрозу столкновения с помощью ядерного оружия.

Ядерное оружие Нью-Йорк Мария Захарова Россия
16 октября 2024, 18:56
Миру предрекли «новую эру электричества»
РИА «Новости»
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Мир стоит на пороге «новой эры электричества» — к концу текущего десятилетия ожидается пик потребления ископаемого топлива. Избыток нефти и газа на рынке может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии. Информация опубликована в отчете Международного энергетического агентства.

«Во второй половине этого десятилетия перспектива более масштабных - или даже избыточных - поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность, приведет нас в совершенно иной энергетический мир», - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

По его мнению, это может способствовать снижению стоимости. Также прогнозируется, что к 2030 году спрос на уголь, нефть и газ достигнет своего максимума.

Избыточное предложение, которое, по прогнозам специалистов, появится во второй половине 2020-х годов, может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии.

Ранее стало известно, что российская сторона обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в следующем году россияне будут платить за электричество по-новому.

Мир стоит на пороге «новой эры электричества» - к концу текущего десятилетия ожидается пик потребления ископаемого топлива. Избыток нефти и газа на рынке может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии. Информация опубликована в отчете Международного энергетического агентства.

Инвестиции Электричество Газ Топливо Нефть
16 октября 2024, 17:43
Двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов фауны
Unsplash
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Двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов местной фауны. Об этом ТАСС сообщило посольство России.

«Посольство не вправе комментировать решение суда, однако отметим, что размер наказания вызвал у нас значительное недоумение», - отметил глава дипмиссии Леван Джагарян.

Он заявил, что рекомендует задержанным россиянам подавать апелляцию. По данным местных СМИ, это самый крупный штраф за всю историю местного департамента охраны дикой природы.

В феврале из США депортировали и оштрафовали россиянина , попытавшегося въехать в страну без паспорта. Он заявил, что не помнит, как попал в аэропорт Лос-Анджелеса и как до этого проходил досмотр в Дании.

Штрафы Шри-Ланка Россия

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