Везде мерещится рука Кремля. Посольство РФ посочувствовало доведенным до паранойи шведам

Диппредставительство отреагировало на публикацию издания Svenska Dagbladet о происшествии в коммуне Болльнес, где неизвестные проникли на водонапорную башню. По непонятной причине журналисты заподозрили в причастности к случившемуся Россию.

Сотрудники посольства в ответ подчеркнули, что Svenska Dagbladet попросту занимается распространением клеветы.

«Всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих „руку Кремля“», - отметили в диппредставительстве.

Дипломаты обратились к жителям и властям Швеции с просьбой не проявлять неуважение к России.