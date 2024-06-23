23 июня 2024, 14:07

Вьетнам увидел в США стратегического партнера после визита Путина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Власти Вьетнама рассматривают США в качестве стратегического партнера для эффективного и стабильного развития страны. Как сообщил портал Vietnam Plus, с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Буй Тхань Шон по итогам встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком.

Власти Вьетнама рассматривают США в качестве стратегического партнера для эффективного и стабильного развития страны. Как сообщил портал Vietnam Plus , с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Буй Тхань Шон по итогам встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что партнерство предусматривает уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов.

«Вьетнам всегда рассматривал Соединенные Штаты как стратегического партнера и готов присоединиться в продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства для эффективного и стабильного развития», - заявил Буй Тхань Шон.

Представитель Госдепа ответил, что США поддержат Вьетнам, а также заинтересованы в более тесном сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входит страна.

Встреча главы МИД Вьетнама и представителя администрации США прошла через несколько дней после приезда в Ханой президента России Владимира Путина.

По итогам российско-вьетнамских переговоров участники встречи выпустили заявление об углублении стратегического партнерства , а также подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал визит представителя Госдепа во Вьетнам после отъезда президента Владимира Путина попыткой нивелировать положительный результат внешней политики. Он подчеркнул, что США стараются таким образом сохранить доминирующее положение в мире, посылая своих эмиссаров вслед за российскими делегациями.

США Госдеп США Россия Вьетнам Азия
23 июня 2024, 15:42
Раскрыты подробности подготовки Байдена к дебатам с Трампом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Начинающиеся на следующей неделе дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом заставили президента США Джо Байдена начать усиленные тренировки к предстоящей дискуссией. Об этом сообщила корреспондент телеканала ABC Селина Ван. Запись прямого эфира она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

Журналистка подчеркнула, что Байден временно уехал из Белого дома в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде в сопровождении советников, с которыми отрабатывает основные тезисы. Участники проходятся по каждому пункту и пытаются найти там «слабые места».

После этого с новыми материалами они имитируют настоящие дебаты. На протяжении 90 минут американский лидер выступает и отвечает на вопросы стоя, пытаясь не терять равновесие.

«Байден прекрасно понимает, что на следующей неделе ему предстоит это делать в режиме реального времени», - подчеркнула Ван.

Корреспондент добавила, что ее источники из окружения президента США заявили, что не ожидают от Трампа скандальных выходок, но готовят Байдена ко всем возможным сценариям.

Первый этап дебатов Байдена и Трампа пройдет в Атланте 27 июня. Организаторы ужесточили правила и объявили, что не пустят на дискуссию политиков зрителей, а также проследят, чтобы микрофон работал только у выступающего. Противникам запретили приносить с собой заготовленные тексты и шпаргалки. Им предоставят ручку, бумагу и бутылку воды.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
23 июня 2024, 15:36
Машину сотрудника военкомата сожгли в поселке Котовского в Одессе
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудник Приморского военкомата в Одессе лишился машины. Транспортное средство подожгли неизвестные. Автомобиль сгорел дотла, сообщила «Страна.ua»

Видео с горящим авто появилось в Telegram-канале издания. На место происшествия в поселке Котовского прибыли спасатели.

Специалисты ликвидировали возгорание. Но, судя по кадрам с места ЧП, восстановлению машина не подлежит.

Несколькими днями ранее в Одессе произошло аналогичное происшествие. Тогда, по словам очевидцев, неизвестный закинул что-то под машину военнослужащих.

«После чего сильно бахнуло, а мужчина скрылся. Прибежал хозяин машины, и мы все вместе начали тушить», - указал один из собеседников «Страны.ua».

О страхе жителей Украины перед мобилизацией писала The New York Times. Газета отметила, что многие мужчины прячутся от сотрудников ТЦК в домах, потому что призыв на военную службу - буквально билет в один конец.

Веб-дизайнер из Львова рассказал газете, что целыми днями не покидает квартиру, а его друг привозит ему еду. При выходе из дома мужчина надевает электронный браслет с кнопкой SOS, чтобы в случае чего его близкие могли знать, где он находится.

Одесса
23 июня 2024, 15:21
Дания задумалась о закрытии проливов для российских танкеров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Дании в рамках реализации последнего пакета санкций Евросоюза против России намерены закрыть проливы для прохода нефтяных танкеров в Балтийское море. Но пока у страны нет законодательной базы для такого решения. Кроме того, его придется согласовать с соседними государствами, отметили в статье газеты Tages-Anzeiger.

Авторы напомнили, что страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия установили потолок на российскую нефть, запретив страховать корабли, если сырье продается выше определенной суммы.

Россия обошла это ограничение, создав собственный флот для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию. Эти суда ходят под флагами различных государств и установить их принадлежность фактически невозможно.

Евросоюз впервые задумался о санкциях против «теневого флота» России только сейчас, включив в новый санкционный пакет запрет на перевалку сжиженного природного газа в своих портах и введя санкции против некоторых танкеров с нефтью, которые ходят под российским флагом.

Министр обороны Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что вопрос о закрытии проливов в Балтийское море начали обсуждать с соседними странами, которые владеют отдельными их участками. По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя новый санкционный пакет, заявил, что его целью стали военно-промышленный комплекс России , финансовый и энергетический секторы. Дипломат добавил, что дополнительные меры позволят усилить уже действующие ограничения, которые Россия обошла.

Дания Санкции Нефть Россия Евросоюз Балтийское море
23 июня 2024, 13:31
Восемь человек пропали без вести в Китае после схода оползня
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В китайской провинции Хунань восемь человек пропали без вести в результате схождения оползня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Лавина сошла в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа около 04:30 23 июня. Она снесла четыре жилых дома.

Всех местных жителей временно переместили в безопасные районы. На месте ЧП начали поисково-спасательную операцию и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее в округе прошли сильные дожди.

В Индии на текущей неделе из-за наводнений погибли минимум 11 человек. Возникший из-за непогоды оползень в том числе заживо похоронил женщину и трех ее дочерей.

Наводнения Китай

Новости по теме