Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США

«Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США», - отметили в публикации.

По данным агентства, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в вопросах энергетики и вооружения. Против визита президента РФ возражало американское посольство в Ханое.

Авторы статьи указали, что Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не стал осуждать Россию после начала спецоперации на Украине, а призывал к дипломатическому решению конфликта.

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с визитом 19 июня. В Ханое он проведет переговоры с руководителями страны.