20 июня 2024, 02:21

Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США

Пресс-служба Кремля
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Вьетнамские власти проигнорировали критику со стороны первых лиц США, принимая с визитом президента России Владимира Путина. Об этом сообщило Bloomberg.

«Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США», - отметили в публикации.

По данным агентства, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в вопросах энергетики и вооружения. Против визита президента РФ возражало американское посольство в Ханое.

Авторы статьи указали, что Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не стал осуждать Россию после начала спецоперации на Украине, а призывал к дипломатическому решению конфликта.

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с визитом 19 июня. В Ханое он проведет переговоры с руководителями страны.

США Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 02:08
Болгарская принцесса Калина шокировала людей своей внешностью
Freepik
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Дочь изгнанного царя Болгарии, 52-летняя принцесса Калина, стала объектом внимания из-за своей резко изменившейся внешности. Раньше она считалась красавицей, но сейчас ее облик вызывает много вопросов, сообщил сайт kp.ru.

Принцессу Калину недавно заметили с мужем на похоронной церемонии после четырех лет затворничества. Она рассказала, что занимается кроссфитом и наращивает мускулы исключительно для поддержания здоровья.

Некоторые представители СМИ предположили, что мускулы Калины скрывают недостатки ее внешности и не связаны со склонностью к здоровому образу жизни. До замужества в 2002 году Калина была очень привлекательной, но потом ее лицо начало сильно меняться - изменились форма носа и черты лица.

В детстве Калина во время спортивных занятий выбила себе два зуба. А в 27 лет, когда она обратилась к стоматологу, тот при установке протеза занес инфекцию, поразившую носовые хрящи.

Ситуация усугубилась после того, как Калина отправилась в морскую экспедицию. Там у нее развилась новая инфекция, которую она лечила промыванием носа и глаз морской водой. В итоге инфекция поразила и часть глаза. Пластические операции только усугубили ситуацию.

Аргентинская актриса Сильвина Луна умерла от осложнений, вызванных неудачной пластической операцией. Хирурги ввели ей в ягодицы метакрилат.

Суд Болгария
20 июня 2024, 00:53
Котлеты с пюрешкой? Чем угостили Путина на приеме Ким Чен Ына
РИА «Новости»
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Президенту России Владимиру Путину и другим членам правительственной делегации на приеме в Пхеньяне предложили блюда традиционной корейской кухни. Меню государственного приема опубликовало РИА «Новости».

В качестве холодных закусок участникам делегации предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром.

На горячее - тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, тушеную в виде белого цветка треску, жареную баранину, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. А на десерт гости приема угостились мороженым из голубики и шоколадным печеньем.

Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. После результате переговоров с лидеров КНДР Ким Чен Ыном стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Документ, в том числе, предполагает, что Россия и КНДР будут поддерживать друг друга в случае внешней агрессии.

Ким Чен Ын Россия КНДР Переговоры Владимир Путин
19 июня 2024, 23:54
Опасались глобального потепления, а подвели мир к ядерной катастрофе. О чем думает Запад?
Pxhere
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На Западе все время говорили о риске глобального потепления, а теперь лидеры этих же стран подводят мир к ядерной катастрофе. На это в соцсети X указал предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Те же самые лидеры, которые говорили, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году» - заметил он.

Дотком увидел в сложившейся ситуацию некоторую иронию.

В беседе с главами международных информационных агентств президент России Владимир Путин отвечал на вопрос о риске ядерной войны и близости к ней мира. Глава государства подчеркнул, что страну все время хотят обвинить в «размахивании ядерной дубинкой». Хотя тему ядерного оружия и вероятности его использования поднимают именно журналисты, а не он сам.

В НАТО уже перешли к откровенным угрозам России своим ядерным арсеналом, не думая о последствиях. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что члены блока должны показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам.

Эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с 360.ru отмечал, что НАТО еще больше нагнетает ситуацию учениями на границах Союзного государства.

Ядерное оружие Россия Запад НАТО Глобальное потепление
19 июня 2024, 23:26
Краснов обсудил с прокурорами стран БРИКС цифровую безопасность
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор России Игорь Краснов обсудил с коллегами из стран БРИКС проблему цифровой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошла шестая встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Генпрокуроры обсудили цифровую безопасность и современные цифровые решения для борьбы с преступностью. В заседании приняли участие делегации из Китая, Египта, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Эфиопии и Индии.

Председателем делегации стал генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, совместная работа стран БРИКС поможет защитить их граждан от трансграничной преступности, терроризма и экстремизма.

Участники заседания обсудили использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в борьбе с преступностью. Стороны договорились обобщить лучшие практики по использованию цифровых решений в сфере безопасности и провести обучающие мероприятия.

Россия предложила создать в прокурорских службах стран БРИКС англоговорящие контактные пункты для оперативных межгосударственных связей. Остальные участники заседания эту идею поддержали.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Египет Индия Бразилия Международные отношения Россия ОАЭ Иран Китай Игорь Краснов БРИКС

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