05 февраля 2024, 02:49

Ветеринары предупредили, что пандемия повлияла на агрессию собак

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Американские ветеринары предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на развитие собак, причем в негативном плане — они могут быть агрессивными. Об этом сообщило издание KFF Health News (KHN).

Американские ветеринары предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на развитие собак, причем в негативном плане - они могут быть агрессивными. Об этом сообщило издание KFF Health News (KHN).

Эксперты рассказали, что первые четыре недели жизни щенков играют важную роль в социализации животных, определяя их будущий характер. В это время они перенимают поведенческие нормы.

Если этого не происходит, то могут возникнуть отклонения. Изоляция из-за пандемии не позволила щенкам социализироваться, поэтому теперь ветеринары столкнулись с последствиями этого.

В Калифорнии в 2022 году на 70% выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов собак, если сравнить с данными 2005 года.

Ветеринары также посоветовали владельцам агрессивных собак как можно раньше обратиться к специалистам, специализирующимся на поведении животных.

Ранее Кинолог Александр Малиновский в разговоре с RT посоветовал людям, которые нарвались на стаю уличных собак, сохранять спокойствие и ни в коем случае не провоцировать их. По его словам, самое лучшее решение - отойти в сторону и попытаться быстро найти другой маршрут.

США Врачи Собаки Животные Коронавирус в России и в мире
04 февраля 2024, 23:38
Стали известны темы переговоров Путина и Эрдогана
РИА «Новости»
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Турецкие власти рассчитывают обсудить с президентом России Владимиром Путиным Сирию, зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил телеканалу A Haber.

«Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - региональные события. Особенно проблема Газы. Как вы знаете, Россия находится в более близкой к нам позиции по войне в Газе», - отметил он.

На встрече планируется поднять астанинский процесс, в котором страны являются партнерами. Кроме того, для обсуждение подготовили вопросы, связанные с Рабочей партией Курдистана и ее сирийским ответвлением.

Глава МИД напомнил, что Россия и Турция наладили большую торговлю энергоносителями, поэтому поставка недорогой энергии является крайне важной темой для Анкары.

Владимир Путин отправится с визитом в Турцию в феврале. Предстоящие переговоры с лидером страны находятся в стадии подготовки. По мнению турецкого аналитика Энгина Озера, Эрдоган предложит Путину возобновить мирные переговоры на Украине.

Турция Россия Владимир Путин
04 февраля 2024, 22:15
Устойчивость российской экономики поразила западных экспертов
РИА «Новости»
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Западные эксперты удивились устойчивости российской экономики, которая продолжила уверенно развиваться на фоне беспрецедентного санкционного давления. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций <…> может привести к катастрофическому спаду», - отметили журналисты.

Российские власти добились того, чтобы попытки Запада по ограничению доходов страны от продажи энергоносителей провалились. Кроме того, Россия увеличила оборонные расходы и смогла выбраться из рецессии.

Ранее президент Владимир Путин в шутку заявил, что хотел бы показать известный жест всем тем, кто предсказывал крах России. На площадке форума «Все для Победы!» в Туле он заявил, что российская экономика, несмотря на западные прогнозы, продолжает расти и уже стала крупнейшей в Европе. Он не сомневается в том, что такие показатели роста будут увеличиваться и в дальнейшем.

По словам Путина, Россия доказала свою самодостаточность всему миру. В этом и заключается главное проявление ее суверенитета.

Санкции Россия Запад Владимир Путин Экономика
04 февраля 2024, 21:12
Военные США и Японии отработали секретные учения против Китая
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Армия США и Силы самообороны Японии впервые включили Китай в список гипотетических противников Китай в рамках совместных учений под рабочим названием «Острое лезвие». Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По словам собеседников журналистов, причиной стал рост опасений потенциального вторжения армии Китая на Тайвань.

Журналисты выяснили, что совместные учения начались еще 1 февраля и продолжались четыре дня. Министерство обороны Японии наложило на сценарий учений гриф «совершенно секретно».

Результаты маневров внесут в план до конца этого года и окончательно отработают в учениях 2025 года, получивших название «Острый меч».

В ходе прошлых маневров потенциального врага никак не называли. Кроме того, участники использовали карты, которые отличались от реальной топографии реальных стран, чтобы избежать негативной реакции в случае утечки. Но в этот раз военные четко обозначили потенциального противника в виде Китая.

Это не первые совместные учения, которые США и Япония провели за последние дни. Военные корабли двух стран провели маневры к югу от острова Окинава с 29 января по 1 февраля. Экипажи отработали тактические навыки и оперативную совместимость морских сил стран-союзниц.

США Военные учения Военные Япония Армия Китай
04 февраля 2024, 19:34
Польских пилотов предупредили о возможных боевых действиях
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Предупреждение из-за возможных военных действий объявили для пилотов в восточной части Польши. Об этом сообщили на сайте Польского агентства аэронавигации (PANSA).

«По просьбе военной стороны агентство публикует Notam N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC», - уточнили в заявлении.

Судя по опубликованной PANSA карте, предупреждение ввели на территории вдоль восточной границы. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигло нескольких сотен километров и затронуло Варшаву.

Польское агентство аэронавигации сообщило, что предупреждение связано с необходимостью обеспечить безопасность государства.

В конце декабря 2023 года в воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный объект со стороны Украины. Поляки без доказательств пытались обвинить в этом Россию.

Военные Польша

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