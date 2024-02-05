Ветеринары предупредили, что пандемия повлияла на агрессию собак
Американские ветеринары предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на развитие собак, причем в негативном плане — они могут быть агрессивными. Об этом сообщило издание KFF Health News (KHN).
Американские ветеринары предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на развитие собак, причем в негативном плане - они могут быть агрессивными. Об этом сообщило издание KFF Health News (KHN).
Эксперты рассказали, что первые четыре недели жизни щенков играют важную роль в социализации животных, определяя их будущий характер. В это время они перенимают поведенческие нормы.
Если этого не происходит, то могут возникнуть отклонения. Изоляция из-за пандемии не позволила щенкам социализироваться, поэтому теперь ветеринары столкнулись с последствиями этого.
В Калифорнии в 2022 году на 70% выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов собак, если сравнить с данными 2005 года.
Ветеринары также посоветовали владельцам агрессивных собак как можно раньше обратиться к специалистам, специализирующимся на поведении животных.
Ранее Кинолог Александр Малиновский в разговоре с RT посоветовал людям, которые нарвались на стаю уличных собак, сохранять спокойствие и ни в коем случае не провоцировать их. По его словам, самое лучшее решение - отойти в сторону и попытаться быстро найти другой маршрут.