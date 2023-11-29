Ветер повалил главную новогоднюю елку Вашингтона перед зажжением огней Байденом

«Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять», - отметило издание.

Садовники, работающие в национальной службе парков, выразили сомнение в том, что елку удастся сохранить и использовать для праздника. Торжественную церемонию зажжения огней с участием Байдена перенесли на 30 ноября.

Высота дерева составляет 12 метров. Норвежскую ель привезли в столицу еще в начале ноября из Западной Виргинии.

Ранее американский лидер оконфузился на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Он отказался произносить слово с телесуфлера, потому что оно было очень сложным. Байден запутался на первом слоге и признался, что даже не будет пытаться прочитать слово его целиком. В ответ на это зал рассмеялся.

В начале ноября президент США назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо своим именем. Конфуз произошел на саммите «Партнерство Америк для экономического процветания» в Вашингтоне.