18 декабря 2023, 12:26

Ветер перемен. Риторика западной прессы об Украине и СВО стала другой

РИА «Новости»
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Россия сможет очень долго продолжать специальную военную операцию — с таким заявлением вышел в эфир немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Корреспондент работает в России — это к слову о цензуре, в которой Запад обвиняет Кремль. Такой громкий тезис прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным. О телемарафоне с участием российского лидера заговорили все, заявил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Тут все просто: решения они, к сожалению, не принимают, но вот настроение в обществе меняется, и это не мои тенденциозные догадки - об этом пишет деловое американское агентство Bloomberg.

Взгляните: все больше украинцев готовы на территориальные уступки России. Репортеры ссылаются на независимый опрос и приводят некоторые цифры: около 19% опрошенных высказались за передачу земель РФ. По сравнению с 14% в прошлом месяце и 10% в мае.

Вы скажете - так это меньшая часть. Но! Первое: обратите внимание, что за какие-то несколько месяцев показатель вырос вдвое. А второе: как вы думаете, все отвечают честно и никто прямо не боится? Люди же не глупые и понимают, в каком режиме живут. И уж если мы с вами можем, даже вот в рамках этого выпуска, знакомиться с нарративом западной прессы, то и они почитывают.

Западная пресса как зеркало души аудитории, помните? Простые обыватели могут зайти на сайт American Conservative и найти статью, где сказано, что американцы устали отдавать Украине кровно заработанные миллиарды. Это публицистика, безусловно, но факты ведь ее подтверждают.

Но Зеленский постоянно покидает свои ворота и вообще отвлекается от игры. Вместо того, чтобы принять пас, он объявляет тайм-аут и отправляется за помощью в другую лигу. Но там ему почти прямым текстом говорят: все, Владимир Александрович, время вышло.

Зеленский не сдается и грозится выпускать собственное оружие на территории Украины Сильно сомневаюсь, что технически возможно скрытно построить целый завод, ну и к тому же - почему раньше не делали? Пытается он растянуть время у власти - люди послушают про завод и, может быть, еще будут в проукраинских опросах рассказывать, что поддерживают батюшку в зеленой вышиванке.

А потом бац - отрезвляющий удар по голове. Как, например, от Spectator , где сказано, что конфликт убивает Украину и пора Западу это понять. Ужас в том, что коллективный Запад это прекрасно понимает, но мечта ослабить Россию не отпускает.

И вишенка на торте от издания Federalist , где сказано, что конгресс должен воспользоваться самыми действенными инструментами и запретить Байдену отдавать украинцам американские деньги.

И все вышеописанное и сказанное ранее с легкостью укладывается в аналитическую статью японской редакции Hokkaido Shimbun. Зыбкое единство, застой контрнаступления, разногласия между президентом и высшим военным руководством - это приведет к краху Украины.

Правильнее все же, мне думается, краху режима Зеленского. А украинцы - братский народ, они им были, есть и в конечном итоге будут.

TV2 - штаб-квартира в Дании - написал: «Для Украины настали тяжелые дни - без западной поддержки она обречена». И вы думаете, что только мы можем это прочесть? Соседи видят, как меняется роза ветров. И никакого просвета не заметно.

Die Zeit подводит жирную черту: «ВСУ придется пережить зиму без поддержки, жертв будет гораздо больше». Ну куда ж еще, хочется спросить. И тут всплывает в голове сигнал Путина: мир гораздо ближе, чем кажется, только на его пути встали толстосумы в полосатых штанах и пиджаке, на котором пятьдесят звездочек.

В самой Европе уже смеются над «изоляцией России» «Россия располагает совсем иными ресурсами [нежели Украина], совершенно иными финансовыми средствами. И Россия обходит санкции везде, где только может. Россия продает свою нефть и свой газ через СПГ, то есть сжиженный газ, в первую очередь не по газопроводу, а посылая все на международные рынки при помощи танкеров СПГ», - заявил немецкий журналист.

Вот французы передают - это сайт радиостанции Europe 1 , что российская экономика процветает, несмотря на западные санкции. <...> Здесь речь о 12 раундах санкций, которые должны были разрушить российскую экономику, но в Кремле придумали, как не только остаться на плаву, а добиться еще и роста.

Кстати, о положительной динамике накануне говорил и Владимир Путин - для нас было важно слышать это.

Для кого предназначался посыл? Американский телеканал CNN уловил сигнал, который российский лидер подал Украине. Ведущие прямо-таки подчеркнули: это был посыл всем украинцам. Речь идет о заявлении Путина в отношении демилитаризации Украины или силовой альтернативе.

Я позволю себе поправить западных «партнеров»: это не народу сигнал. Сейчас объясню, почему. Это даже послание не столько Киеву, сколько Вашингтону.

Далее - его прямая речь.

Владимир Зеленский Санкции Россия Запад Владимир Путин
18 декабря 2023, 12:35
Операцию по эвакуации россиян из Газы завершили
РИА «Новости»
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Оперативная группа МЧС России по решению президента Владимира Путина завершит работу по эвакуации россиян из Газы и покинет Египет. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на оперативном совещании.

По его словам, спасатели доставили в Россию более 1000 человек, в том числе свыше 470 детей.

«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан - еще 73 человека, в том числе 45 детей», - сказал Куренков.

Таким образом спасатели выполнят все заявки по эвакуации 1124 человек, поступившие через МИД России, подытожил глава МЧС России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оперативная группа МЧС начала работать в Египте с 3 ноября. Спасатели встречали россиян и членов их семей на пункте пропуска «Рафах», сопровождали их до Каира, а оттуда отправляли спецбортом в Москву.

Кроме того, Россия отправляла в Газу гуманитарную помощь. Самолеты МЧС доставили порядка 350 тонн гуманитарных грузов для жителей пострадавшего от израильских обстрелов анклава.

Накануне Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы. В результате атаки погибли свыше 100 человек.

Спасатели Египет Россия Конфликт Израиля и Палестины
18 декабря 2023, 12:31
Страны ЕС выбросили вакцины от COVID-19 на четыре миллиарда евро
Global Look Press
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Страны Евросоюза ликвидировали порядка 215 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на общую сумму четыре миллиарда евро. Об этом сообщила газета Politico.

«В период пандемии страны Евросоюза закупили порядка 215 миллионов доз вакцин от COVID-19. Но все их выбросили, что обошлось налогоплательщикам в четыре миллиарда евро», - отметили авторы материала.

Всего в ЕС получили свыше 1,5 миллиарда доз вакцин, большая часть которых оказалась на свалках по всей Европе.

«Многие из доз закупили еще в 2021 году. Попытки отправить излишки в другие страны провалились из-за проблем с логистикой и общего падения спроса», - добавили журналисты.

Лидером по этому показателю оказалась Германия, где выбросили 83 миллиона доз вакцин. Больше всего в среднем по числу вакцины на человека уничтожили в Эстонии - 1,1 дозы.

Россиян предупредили о тройной эпидемии этой зимой , которая включает в себя грипп, коронавирус и сезонные вирусы.

Евросоюз Коронавирус в России и в мире COVID-19 в других странах
18 декабря 2023, 12:12
Евросоюз нашел лазейку для помощи Украине без согласия Венгрии. Страну официально накажут
РИА «Новости»
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Венгрию могут наказать и лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы выделить Украине дополнительную помощь. Источники газеты The Financial Times заявили, что чиновники обсудили такую возможность.

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье седьмой за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке избирательных прав страны», - заявили представители сообщества.

Основанием для наказания станет решение Венгрии на последнем саммите Евросовета - она отказалась одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине. По правилам ЕС, другой член сообщества сможет остановить этот процесс, но пока у венгерского правительства нет гарантированных заступников. Собеседники издания заявили, что так Евросоюз рассчитывает заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осознать полную цену изоляции.

Многие страны выступили против настолько радикального шага. У них есть еще одно решение проблемы - 26 стран, согласных помочь Украине, смогут заключить отдельное соглашение. Но это займет больше времени.

Орбан выступал против вступления Украины в Евросоюз.

RT сообщил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила его не мешать переговорам по этому вопросу.

Венгрия Международные отношения Евросоюз Украина
18 декабря 2023, 12:09
Подготовка к войне. О чем говорят новые ракетные пуски КНДР
Global Look Press
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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передало агентство Yonhap со ссылкой на минобороны Южной Кореи. Очередной ракетный пуск вызвал серьезную обеспокоенность японских и южнокорейских властей, а также сильно взволновал США, заявил политолог Евгений Михайлов в комментарии для «360». Он пояснил, что ряд экспертов не исключают способность северокорейских ракет долететь до Северной Америки.

Северная Корея мешает планам США создать некий блок НАТО в Тихоокеанском регионе. Фактически КНДР своими ракетными запусками демонстрирует возможности противостоять внешним силам, отметил Михайлов.

«КНДР также подчеркивает свою приверженность отношениям с Россией и Китаем. Это не устраивает американских партнеров США - Японию и Южную Корею, поэтому сейчас будут принимать какие-то решения», - пояснил он.

При этом, подчеркнул эксперт, на северокорейский военно-промышленный комплекс невозможно повлиять санкциями. Напротив, ВПК республики только набирает обороты - КНДР даже запустила в космос собственный спутник, который может вести разведку.

«Северная Корея готовится к потенциальной войне в регионе и показывает это своим врагам. А вот готовы ли Япония, Южная Корея - большой вопрос. Все понимают, что КНДР не останется одна в этом противостоянии, это очевидно», - подытожил Михайлов.

В Минобороны Японии заявили, что дальность выпущенной со стороны КНДР ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. В этом случае она угрожает США.

США Ракеты Северная Корея Япония

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