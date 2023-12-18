18 декабря 2023, 08:38

Веселого Рождества не будет. FT раскрыла, как Зеленский умолял Запад о помощи

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский «умолял» западных союзников выделить помощь Киеву, но вернулся из США «почти с пустыми руками». Об этом написал колумнист Financial Times Мартин Сандбу.

По его словам, средства ПВО у Украины на исходе, а в США и Европе не хватает боеприпасов. Пока в Брюсселе и Вашингтоне «возятся», Киев горит, отметил Сандбу.

Он напомнил, что не только американские власти медлят с поддержкой Украины. В Евросоюзе также отложили решение вопроса о выделении средств.

«Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет», - подытожил колумнист.

Немецкое издание Welt со ссылкой на неназванного советника Зеленского написало, что в Киеве серьезно обеспокоены отсутствием помощи со стороны Великобритании. На фоне этого военное руководство страны не может планировать свои действия и закупать оружие.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор указал, что Украина не продержится без помощи США и месяца. Он призвал Киев к мирным переговорам с Россией.

Владимир Зеленский Киев Украина
18 декабря 2023, 09:15
Авиаудар по лагерю беженцев в секторе Газа унес жизни более 100 человек
Unsplash
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При обстреле лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа 17 декабря погибли более 100 человек. Минздрав анклава сообщил об этом телеканалу Al-Jazeera.

Представитель министерства заявил, что в результате израильской бомбардировки Джабалии погибли более 100 человек, еще 20 получили ранения. Около 100 пострадавших могли остаться под завалами.

Сотрудник одной из гуманитарных организаций уточнил журналистам, что лагерь обстреливали с трех направлений - танками на суше, истребителями в небе и другими средствами с моря.

«Мы считаем, что число погибших под завалами велико, но из-за интенсивности израильского огня нет возможности разобрать завалы и извлечь их», - сказал он.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини объявил, что сектор Газа стал непригодным для жизни. По его словам, инфраструктуру уничтожили не только на севере анклава, но и на юге, куда эвакуировалась часть населения.

Конфликт Израиля и Палестины
18 декабря 2023, 09:05
ДТП с участием кортежа Байдена сочли непреднамеренным
РИА «Новости»
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Происшествие с автоколонной президента США Джо Байдена произошло без определенного умысла. Об этом сообщил представитель Секретной службы США Стив Копек, его заявление опубликовало РИА «Новости».

«Примерно в 20:09 по местному времени в Дэлавере автомобиль врезался в машину секретной службы, которая патрулировала маршрут следования кортежа президента. У участников происшествия не было преднамеренного интереса в ДТП», - отметил он.

Копек подчеркнул, что после происшествия кортеж Байдена продолжил свой путь без изменений в маршруте.

Ранее стало известно, что ЧП произошло в центре Уилмингтона, серебристый седан въехал в машину службы безопасности Байдена , которая перекрыла дорогу.

На прошлой неделе президент США попал в очередную комичную ситуацию, когда запутался в словах во время чтения заранее подготовленного текста с телесуфлера.

США Джо Байден
18 декабря 2023, 09:00
Госфинансирование ЭКО предусмотрели в Польше
Pxhere
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В Польше будут финансировать программы экстракорпорального оплодотворения за счет государства. Соответствующий закон подписал президент республики Анджей Дуда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы государства.

«Акт, принятый сеймом, содержит положения о финансировании программ ЭКО из государственного бюджета Польши», - уточнили в канцелярии.

На сегодняшний день в Польше стоимость самой процедуры ЭКО составляет до 17 тысяч злотых - примерно 4250 долларов. При этом пациенту необходимы лекарства за дополнительную сумму. Кроме того, посещение клиники им никто не оплачивает. Поэтому из-за приличных расходов многие поляки отказываются от этой процедуры.

В Московском области ЭКО доступно женщинам по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». С начала 2023 года порядка пяти тысяч местные жительниц воспользовались этой процедурой.

Беременность Законы Польша
18 декабря 2023, 08:56
Глава МВФ оценила, сколько Украина продержится без помощи Запада
РИА «Новости»
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Украина с учетом ее текущего дефицита бюджета «продержится» без финансовой поддержки со стороны западных стран всего пару месяцев. Такое мнение высказала глава МВФ Кристалина Георгиева. Об этом написала газета Financial Times.

Георгиева отметила, что в отсутствие помощи союзников «экономическое возрождение» Украины окажется под угрозой. На фоне этого Киев может снова начать печатать деньги, а это приведет к гиперинфляции, отметила она.

По данным FT, бюджет Украины на 2024 год учитывает дефицит в размере $41 миллиарда. Предполагается, что эту дыру Киев покроет за счет помощи от Запада. В частности, украинские власти хотят получить от Евросоюза $18 миллиардов, $8,5 миллиарда - от США, $5,4 миллиарда - от МВФ. В Киеве надеются, что остальные средства им передаст Великобритания.

Неназванный источник издания заявил, что у Киева есть «некоторая гибкость» в вопросе финансов. Вероятно, страна переживет январь и февраль 2024 года благодаря средствам от МВФ и Всемирного банка. Но после Украине придется либо урезать расходы, либо использовать монетарное финансирование от Нацбанка, подытожил собеседник.

Ранее FT написала, что президент Украины Владимир Зеленский «умолял» США выделить помощь. Несмотря на призывы к Вашингтону, он не смог добиться поддержки.

Запад Украина Деньги

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