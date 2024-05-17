Вещание ряда российских СМИ приостановили в ЕС

Страны Запада не соблюдают принципы олимпийского перемирия, но при этом требуют их выполнения от России. Международные спортивные организации также отказались допускать российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном их страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, его процитировала пресс-служба Кремля.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли сейчас такое «олимпийское перемирие».

«В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют <…>. Дорогие друзья, так далеко не уедем», - прокомментировал Путин.

Он добавил, что считает принципы олимпизма правильными, но проблема заключается в том, что европейские чиновники политизировали спорт.

Ранее Путин рассказал, что России и ее партнерам не нравится , что страны Запада навязывают другим свое мнение и мешают им выбирать собственные модели развития. По его мнению, США и страны Европы пытаются обеспечить собственное благополучие за счет других.