Вертолеты израильских ВВС начали наносить удары по территории Ливана
Вертолеты Армии обороны Израиля начали наносить новые удары по территории Ливана. Данные об этом подтвердили в ЦАХАЛ, сообщила газета The Times of Israel.
По данным издания, удары наносят в ответ на проникновение боевиков на север Израиля.
Днем 9 октября с территории Ливана в сторону области Верхняя Галилея и горы Хермон в Израиле выпустили как минимум 12 ракет. По меньшей мере один снаряд упал на израильской территории. При этом ливанская армия пуски ракет опровергла.
Боевики движения ХАМАС, контролирующего сектора Газа, атаковали Израиль утром 7 октября. После массированного ракетного обстрела в страну вторглись вооруженные диверсанты, взяв в заложники около 100 человек. Помимо этого, они захватили военную технику на нескольких приграничных базах.
В Израиле объявили режим чрезвычайного положения и начали проведение контртеррористической операции «Железные мечи».