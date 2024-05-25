Вертолета Пашиняна экстренно сел на стадионе. Премьер объяснил причину

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В результате случившегося никто не пострадал. Причиной для экстренной посадки вертолета стали плохие погодные условия. Об этом сообщил в Facebook* сам Пашинян.

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредусмотренную посадку в Ванадзоре», - коротко написал он.

Других подробностей премьер не привел.

Куда направлялся вертолет Пашиняна, неизвестно. По одним данным, он летел в Ташир на границе с Грузией, по другим - в Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно делимитировали границу, отметил «Коммерсант».

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